Anushka Sharma est blâmée pour le renvoi de Virat Kohli lors des finales du WTC contre l’Australie ; les fans se rassemblent derrière l’actrice

Anouchka Sharma et Virat Kohli forment l’un des couples les plus étonnants du pays. Bien qu’il ne s’agisse pas de la première célébrité de Bollywood et du premier syndicat indien de joueurs de cricket, Anushka et Virat sont très suivis par les fans. Virouchka. S’il y a des fans, il y a aussi des ennemis. En ce moment, Anushka Sharma est la victime de la haine car l’Inde a perdu le Championnat WTC contre Australie. Aujourd’hui, c’était la finale du Championnat du monde de test et les internautes doivent blâmer quelqu’un, n’est-ce pas ? Donc, Anushka, c’est ça. L’actrice était là pour encourager son mari et aussi l’équipe indienne de cricket, comme tout le monde au stade.

Anushka Sharma est blâmée pour le licenciement de Virat Kohli au championnat WTF

Ce n’est pas la première fois que certains passionnés de cricket rejettent la responsabilité sur la sortie de Virat Kohli ou le jour où il n’a pas bien performé, sur Anushka Sharma. Bien qu’ils aient tous deux demandé à chacun de les tenir à l’écart de la vie professionnelle de l’autre, les fans de cricket ont blâmé Anushka pour la défaite d’aujourd’hui. Virat Kohli est sorti à 49 ans, juste avant le demi-siècle de Scott Boland. Son guichet a été pris par Steve Smith. Et ce fut un coup dur pour l’équipe indienne de cricket. La réaction d’Anushka au licenciement de Kohli a également été filmée. L’actrice était visiblement choquée. Cependant, cela n’a pas empêché les fans de la blâmer tout de même.

Découvrez les tweets des internautes accusant Anushka Sharma du limogeage de Virat Kohli et de la défaite de l’Inde lors de la finale du WTC

Anushka Sharma sait très bien que sa présence porte malheur à Team India, mais elle vient quand même au stade pour que l’Inde ne remporte aucun match ni Trophée ICC sous le capitanat de Rohit !! Aaditya ?? (@i_adityaawasthi) 11 juin 2023

Anushka Sharma..panauti du cricket indien @imbanerji (@imbanerji) 11 juin 2023

Anushka sharma est le pire qui soit arrivé au cricket indien miyamura (@miyamura__kun) 11 juin 2023

Anushka Sharma a tendance à devenir capitaine, elle est donc la capitaine de l’équipe indienne ? ????????!??_?? (@ElonKiMaakiCute) 11 juin 2023

Anushka sharma devrait rester à la maison et vadapav avec sa femme kritika. pic.twitter.com/pDY2VN0EKj Breaking Bad (@PramodIT9594) 11 juin 2023

Les gens traînent Anushka Sharma pour la perte de l’Inde, j’adore déjà ça. IshitaTiwari (@Tiwariishitaa) 11 juin 2023

Kuch toh baat h anushka sharma mein ?#ViratKohli ? sa perte (@bullshittinfr) 11 juin 2023

Le Anushka Sharma à ces fans psychopathes : pic.twitter.com/XGA05PUelK Ae Na Cholbe (@aenacholbe) 11 juin 2023

Rêve pour panoti Anushka Sharma BÉBÉ??? (@MSD_SRKian) 11 juin 2023

Thu em yp gallu ra Babu Villu ritika meedha Mana vallu Anushka Sharma meedha Ade edo RS & VK aadali Ani korukovocchu ga https://t.co/OZLpGYERIK Prabhas (@DHF_PRAB00S_) 11 juin 2023

En attendant le post d’essai d’Anushka Sharma contre Sunny G https://t.co/vt2dspQJxi M (@anngrypakiistan) 11 juin 2023

Anushka Sharma ji essayons de ne pas aller au stade la prochaine fois dans le tournoi/match/finale de l’ICC Shivankar Awasthi ?? (@iamshiv08) 11 juin 2023

Anushka Sharma après chaque victoire de Virat Kohli lorsqu’elle est au stade pic.twitter.com/gNzmGpSwAg ? La vie d’oiseau ? Assistance DPDR (@Iwasamwill) 11 juin 2023

Les fans d’Anushka Sharma se rassemblent derrière elle

Alors qu’Anushka était étiquetée comme panoti et ainsi de suite, les fans d’Anushka Sharma étaient là pour la sauver. Les fans de l’actrice ont critiqué tous ceux qui lui ont reproché la perte de l’équipe indienne de cricket. Les tweets deviennent viraux dans l’actualité du divertissement. Découvrez leurs tweets ici :

Les gens ciblent Anushka Sharma sans raison ! pic.twitter.com/xLZ72c5pDj bitchuuuu (@bitchuuu69) 11 juin 2023

Ces gens qui blâment Anushka Sharma pour la perte de l’Inde au WTC sont purement éhontés. IND n’a remporté aucune coupe ICC après 2014, personne n’a blâmé dhoni à ce moment-là, ppl n’a pas blâmé Rohit pour la perte du WTC, Pourquoi les gens détestent-ils autant Kohli et sa femme, l’appelant panoti et la maudissant ? Prinzi Gupta (@PrinceOfHumour) 11 juin 2023

Arrêtez les gens arrêtent. Encore une fois, tout le monde vise anushka sharma pour l’amour de Dieu, gagnez une vie !!! jahanvi (version de Taylor) (@jahanvi_khurana) 11 juin 2023

Les gens accusant Anushka Sharma de soutenir son mari sont exactement ce qui ne va pas dans ce pays. À quel prix les gens peuvent-ils obtenir? Aditya Thakur (@aditya_thakurrr) 11 juin 2023

Les vrais fans de cricket indiens qui comprennent vraiment le cricket soutiendront l’équipe indienne dans cette situation et les gens qui répandent la haine, critiquant Rohit sharma et virat kohli appelant Anushka sharma pantoti, abusant de l’équipe indienne sont les vrais ordures en Inde Mrunal Dessai (@DessaiMrunal) 11 juin 2023

Arrêter de traîner Anushka Sharma là-dedans ? Harita (@mathy88378) 11 juin 2023

Anushka Sharma ko gaali de ke koi matlab nhi banta. Kohli est un homme adulte, il est responsable de lui-même Baba (@that_milanista2) 11 juin 2023

Blâmer anushka sharma pour la défaite, quelle est cette logique ? Êtes-vous vraiment un fan de cricket ou êtes-vous simplement parti pour la pêche à la traîne ? Rishi Rathor (@rishi__rathor) 11 juin 2023

Ne blâmez pas Anushka Sharma pour la défaite. Nos joueurs ont beaucoup échoué, alors ne lui en voulez pas. Nos joueurs se concentrent plus sur ipl et non sur le pays ! Les joueurs australiens se sont retirés de l’IPL pour s’entraîner au WTC, ils le méritaient clairement ! #WTCFinals #wt Med (@Medhini15095318) 11 juin 2023

Les pires fans indiens mam..ils accusent Anushka Sharma d’avoir perdu l’Inde ?? PrAbUdHa (@Ronaldo05prabu) 11 juin 2023

Ces fans indiens sont autre chose. Ils blâment « Anushka Sharma » pour les perdus. C’est une actrice pas une joueuse de cricket. Laissez-la tranquille, putains de coquins… #WTCFinal2023 #ViratKohli Sheena Kumari dias (@SheenaKumariD) 11 juin 2023

Les gens trollent Anushka Sharma pour ne pas avoir remporté le trophée ICC des gens sans vergogne mangez-vous de la nourriture ou autre chose qu’elle vient soutenir son mari et l’équipe La femme de Rohit Sharma est également présente là-bas si l’équipe n’a pas bien joué alors ils perdront certainement #anushka #ViratKohli pic.twitter.com/P1bnWv5Z1R Prithviraj Singh Parihar (@Prithvithakurji) 11 juin 2023

Anushka Sharma mérite-t-elle vraiment cette haine ? C’étaient les joueurs qui jouaient au cricket au sol. Se moquer de quelqu’un d’autre ou blâmer quelqu’un d’autre est le nouveau genre de dépression, les internautes s’arrêtent de nos jours.

Anushka Sharma et Virat Kohli

Pendant ce temps, Virat et Anushka n’ont fait que se soutenir dans la carrière de l’autre. Ils se sont toujours félicités et se sont soutenus dans les moments difficiles. Anushka Sharma ne mérite pas cette haine.