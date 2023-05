Anushka Sharma envoie des baisers volants à Virat Kohli depuis les tribunes alors qu’il atteint le record du septième siècle IPL

Après avoir atteint son sixième siècle en Premier League indienne contre les Kolkata Knight Riders le jeudi 18 mai, Virat Kohli a battu 100 autres lors du match en cours des Royal Challengers Bangalore contre les Gujarat Titans le dimanche 21 mai. Le score puissant de Virat de 101 sur 61 balles avec 13 fours et un six a porté son équipe locale au score de 197/5 dans le match incontournable.

L’épouse-actrice de Virat, Anushka Sharma, a applaudi son mari depuis les tribunes du stade M. Chinnaswamy à Bangalore alors qu’elle était vue en train de faire des bisous volants au joueur de cricket. Les photos et vidéos, montrant la joie absolue d’Anushka, sont maintenant devenues virales sur les réseaux sociaux.

Avec son septième siècle IPL, Virat Kohli a dépassé Chris Gayle et détient désormais le record du plus grand nombre de centaines d’IPL. Le batteur des Antilles a marqué six siècles dans la ligue indienne de cricket. En plus de cela, Kohli est également devenu le troisième frappeur à enregistrer des siècles consécutifs d’IPL, suivant les traces de Jos Buttler et Shikhar Dhawan.

Dos à dos

Baiser volant d’Anushka Sharma

Appréciation de Hardik Pandya Virat Kohli – quel joueur… constant…#viratkohli #RCBvsGT pic.twitter.com/xEiX5JOKD8 — Coverdrive/CSK (@coverdrive04) 21 mai 2023

La réaction d’Anushka Sharma sur le siècle du roi Kohli. pic.twitter.com/ivs9crmOBy — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 21 mai 2023

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anushka sera vue ensuite dépeignant elle-même une joueuse de cricket dans Chakda Xpress, qui est le biopic de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami. Le réalisateur Prosit Roy sera une sortie directe en numérique sur la plateforme de streaming Netflix plus tard cette année.

Chakda Xpress verra Anushka Sharma marquer également son retour au cinéma après plus de quatre ans depuis que son dernier rôle principal était dans le drame romantique Zero d’Aanand L Rai en décembre 2018, dans lequel elle était jumelée avec Shah Rukh Khan. Bien que l’actrice ait été vue dans une apparition dans le drame psychologique Qala de 2022 titré par Tripti Dimri, qui serait en couple avec le frère d’Anushka, Karnesh Ssharma.

