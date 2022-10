Anushka Sharma embrasse Vamika après avoir terminé le calendrier de Kolkata pour Chakda Xpress

L’actrice et productrice Ace Anushka Sharma a terminé samedi le programme de Kolkata de son prochain long métrage Chakda Xpress. Le drame sportif est un biopic sur l’ancien capitaine de cricket indien Jhulan Goswami.

Le prochain film est réalisé par Prosit Roy et retrace le parcours de Goswami face aux obstacles posés par la politique misogyne pour réaliser son rêve de jouer au cricket pour l’Inde. L’acteur de 34 ans a annoncé la clôture du calendrier avec une photo sur son Instagram. Sur l’une des photos, elle a été capturée en train de serrer Vamika dans ses bras. Alors que d’autres photos ont capturé les délices et les sucreries de la région. Sharma a partagé le message avec la légende : “Mangez-Priez-Aimez. Mon cliché photo de Kolkata ! #ScheduleWrap #ChakdaXpress #Kolkata.”

Sharma aime l’ambiance de Kolkata, et elle a même partagé son point de vue sur le tournage dans la ville. “Kolkata a toujours eu une place très spéciale dans mon cœur. La chaleur de la ville et des gens, la nourriture délicieuse, la belle architecture – j’aime tout de Kolkata et c’est un plaisir d’être de retour dans la ville de la joie pour Chakda Xpress”, a ajouté l’actrice.

La star de NH10 a en outre ajouté : “Nous avons eu une excellente expérience de tournage et avons créé des souvenirs qui dureront toute une vie. Jhulan est une icône de l’Inde, ainsi que du Bengale occidental, et le tournage du film à Kolkata et dans diverses parties de l’État, est un hommage approprié à son héritage et à son voyage qui a commencé ici.

Anushka a commencé à tourner pour Chakda Xpress en juin. Il s’agit de sa deuxième collaboration avec Roy après son film d’horreur surnaturel de 2018 Pari. Le frère d’Anushka, Karnesh Sharma produit Chakda Xpress sous la bannière de sa société de production Clean Slate Filmz. Chakda Xpress sera présenté en première sur Netflix. Ce sera le retour d’Anushka après la star de Shah Rukh Khan en 2018, Zero.