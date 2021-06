Anushka Sharma donne un aperçu d’un «été anglais» à couper le souffle à Southampton

Anushka Sharma qui a accompagné Virat Kohli en Angleterre profite d’un beau moment à Southampton. L’acteur a partagé des photos directement de l’hôtel où ils séjournent avec leur fille Vamika. L’hôtel a une belle vue sur le stade où Team India a commencé ses entraînements. Au milieu de cela, Anushka a donné une mise à jour météo sur son histoire Instagram avec une vidéo encore magnifique.

Dans la vidéo, l’acteur donne un aperçu de la vue imprenable depuis l’hôtel et il y a du brouillard partout. Fait intéressant, c’est l’été en Angleterre mais sa vidéo dit le contraire. Anushka l’a légendé comme « Le genre d’été anglais ».

Il y a quelques jours, Anushka est allée sur sa page Instagram et a partagé sa photo décontractée après avoir atterri à Southampton. Elle a écrit: « Ne ramenez pas de travail à la maison ne sera pas applicable à Virat pendant un certain temps. #QuarantaineAuStadium. »

Avec cette publication sur les réseaux sociaux, Anushka a révélé le lieu de leur séjour. Le couple a l’air d’être en couple dans un hôtel somptueux qui se trouve à l’intérieur du stade de cricket. Compte tenu de la proximité du stade par rapport à l’hôtel, comme on le voit sur la photo, Anushka encouragera certainement le plus fort Virat et les hommes en bleu alors qu’ils cherchent à remporter le trophée du championnat d’essai.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, après sa pause maternité, Anushka a repris le tournage pour ses engagements de marque. L’acteur n’a pas encore annoncé son retour au cinéma après une pause de près de trois ans.

De plus, Anushka envisage d’ouvrir son refuge pour animaux l’année prochaine à la périphérie de Mumbai.