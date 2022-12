Anushka Sharma donne un aperçu de ses célébrations de Noël avec ses amis et sa famille, partage des photos

Dimanche, Anushka Sharma s’est rendue sur Instagram et a donné un aperçu de ses célébrations de Noël avec ses amis et sa famille. Elle a déposé une série de photos sur Instagram avec une jolie légende.





Anushka Sharma a publié une série de photos avec la légende : “C’était une super journée avec des amis et la famille et beaucoup de bonne bouffe et maintenant, s’il vous plaît, profitez des photos de moi par moi-même parce que personne n’est jamais content de sa propre photo dans une photo de groupe .”