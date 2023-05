Anushka Sharma donne la priorité à Vamika sur sa carrière; prend cette grande décision concernant ses prochains films

Anouchka Sharma marié Virat Kohli et les deux tourtereaux ont accueilli une petite fille en 2021, Vamika Kohli. Depuis lors, l’actrice s’est tenue à l’écart des films, mais a accepté des mentions de marque et des accords qui prennent un minimum de temps. Anushka a également terminé un film qui est un film dramatique biographique sur la vie de l’as quilleur indien Jhulan Goswami. Récemment, Anushka et Virat ont assisté à l’événement de Puma où ils ont tous deux parlé de leur vie et de leur carrière. Anushka partage qu’elle veut faire des films moins importants maintenant et elle a raison.

Anushka Sharma dit que Vamika a plus besoin d’elle

Tout en honorant l’événement de Puma à Bengaluru, Anushka Sharma partage qu’entre elle et Virat Kohli, Vamika a plus besoin d’elle. Elle dit qu’elle sait que Vamika est à cet âge où elle veut plus sa mère. Cela dit, Virat est un père formidable et est très impliqué en tant que parent. Mais tous les deux à cet âge de Vamika ont vu, réalisé et reconnu que Vamika avait davantage besoin d’Anushka. Et par conséquent, l’actrice d’Ae Dil Hai Mushkil a pris quelques mesures. Anushka dit que bien qu’elle aime jouer, elle aimerait faire un seul film par an. L’actrice veut profiter du processus d’action et aussi équilibrer son temps avec sa famille. Anushka ajoute que même Virat prend du temps pour la famille.

Découvrez le post d’Anushka Sharma avec Vamika Kohli ici:

Anushka est satisfaite de la façon dont elle mène sa vie et ne veut la validation de personne

L’actrice de Chakda ‘Xpress dit qu’elle aime la façon dont elle mène sa vie en ce moment. Elle n’a rien à prouver à personne, que ce soit en tant qu’actrice, en tant que personnage public, en tant que mère ou en tant qu’épouse. Anushka dit qu’elle veut juste faire des choses qui la rendent heureuse et qui ont du sens pour elle. « Je fais des choses qui me conviennent. Je ne cherche plus de validation en dehors de moi-même », dit-elle, rapporte un portail d’informations sur le divertissement en ligne.

Anushka Sharma dit que la maternité lui a donné ce pouvoir car elle doit se faire confiance en tant que parent et en tant que mère pour prendre des décisions pour quelqu’un qui est si petit et incapable de prendre ses propres décisions. L’actrice raconte que c’est comme ça qu’on devient beaucoup plus courageux et qu’on commence à se faire plus confiance. « Je pense que je suis plus courageux qu’avant. Je prends des décisions que je n’aurais pas prises auparavant. Je me sens plus courageux maintenant », ajoute Anushka avant de signer.