Anushka Sharma demande aux paparazzi de ne pas prendre de photos au milieu des rumeurs de grossesse, regardez

Dans une vidéo partagée en ligne, Anushka Sharma a été vue portant une chemise blanche et un pantalon. Anushka Sharma a vu des caméras essayer de la prendre en photo et a fait signe aux paparazzi de ne pas la photographier.

Anushka Sharma attendrait son deuxième enfant avec son mari Virat Kohli. Anushka Sharma et Virat Kohli sont déjà parents d’une fille nommée Vamika Kohli. Les informations circulent désormais selon lesquelles Anushka Sharma et Virat Kohli attendent leur deuxième enfant et s’y préparent. Aujourd’hui, au milieu de ces rumeurs, une vidéo de la récente sortie d’Anushka Sharma est devenue virale, où l’acteur a été vu portant des vêtements amples et assis sur le siège passager de sa voiture.

Cependant, la raison pour laquelle la vidéo est devenue virale était qu’elle n’était pas favorable au fait qu’on clique.

Dans une vidéo partagée en ligne, Anushka Sharma a été vue portant une chemise blanche et un pantalon. Anushka Sharma a vu des caméras essayer de la prendre en photo et a fait signe aux paparazzi de ne pas la photographier. Anushka Sharma a ensuite dit au revoir aux paparazzi et a quitté les lieux.

Voici la vidéo





Au cours du week-end, une source citée par Hindustan Times aurait déclaré qu’Anushka Sharma attendait son deuxième enfant avec Virat Kohli. « Anushka attend son deuxième bébé. Comme la dernière fois, ils partageront officiellement la nouvelle avec le monde à un stade ultérieur », a indiqué la source.

Concernant le manque d’apparitions publiques d’Anushka Sharma, la source a ajouté : « Ce n’est pas une coïncidence. Elle reste à l’écart des regards du public pour éviter les spéculations. »

Anushka Sharma et Virat Kohli se sont mariés en 2017 et ont accueilli leur fille Vamika Kohli en janvier 2021. Côté travail, Anushka Sharma sera bientôt vue dans Chakda’Xpress, la biographie de l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami.

LIRE | Rencontrez Salim Karim, le deuxième mari de Mahira Khan qui est DJ professionnel, son entreprise est…