Anushka Sharma dans des pyjamas confortables est juste la photo que vous voulez voir un week-end

L’acteur-producteur de Bollywood Anushka Sharma qui a accompagné son mari et capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli en Angleterre pour la tournée du Championnat du monde d’essai passe un bon moment à Southampton. Et tandis qu’Anushka a traité les fans avec de superbes vues depuis l’endroit pittoresque où séjournent l’équipe indienne et leurs familles, Anushka a partagé une nouvelle photo sur son compte Instagram, l’air mignonne dans ses pyjamas imprimés.

Partageant une photo qui semble avoir été prise chez elle à Mumbai pour une marque, Anushka a écrit à quoi ressemble sa routine matinale. « Mes matins commencent par une routine saine d’extraction d’huile. J’appelle cela du yoga pour la bouche. C’est simple mais très efficace », lit-on dans une partie de sa légende. Elle a ajouté que « l’huile élimine les toxines et garde sa bouche propre et saine ».

En plus de la légende informative, Anushka a partagé une photo d’elle-même assise confortablement sur un fauteuil, vêtue de confortables pyjamas, prenant la pose avec une expression faciale mignonne tout en tenant un livre à la main.

Regardez la photo ici :

Dans ses histoires Instagram, Anushka a partagé une belle photo avec des pissenlits violets. Jetez un oeil ici :

Le 11 mars, Virat avait partagé une adorable photo avec Anushka, cliquée chez eux à Mumbai, sur laquelle l’actrice est vue dans les mêmes pyjamas. Regarde:

Plus tôt, l’acteur a donné aux fans un aperçu de la vue imprenable depuis l’hôtel où elle séjourne avec Virat et sa fille Vamika. Anushka l’a légendé comme « Le genre d’été anglais ».

Regarde:

Le 5 juin, dès qu’elle a atterri et vérifié son total à Southhampton, Anushka a partagé un aperçu de sa vie de «quarantaine au stade». À côté d’une photo en solo posant en toile de fond d’un stade, Anushka qui était tout sourire pour la caméra, a plaisanté en disant que « n’apportez pas de travail à la maison » ne sera pas applicable à son mari Virat Kohli pendant un certain temps. Elle a suivi la légende avec #’quarantineatthestadium’.