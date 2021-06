Anushka Sharma couvre le visage de bébé Vamika alors qu’elle rejoint Virat Kohli pour se rendre en Angleterre pour le WTC

L’actrice Anushka Sharma et sa fille d’un peu plus de quatre mois, Vamika, ont été vues accompagnant Virat Kohli en tant que capitaine de l’équipe indienne de cricket et toute l’équipe est partie pour la tournée en Angleterre de Mumbai tard dans la nuit du 2 juin.

Cela survient après que le gouvernement britannique a donné un signal vert aux joueurs de cricket pour qu’ils soient accompagnés de leurs conjoints / familles pour la tournée de quatre mois du Championnat du monde d’essai.

Alors que toute l’équipe, leurs conjoints et leurs enfants ont été vus descendre d’un bus à l’aéroport plutôt que d’arriver dans leurs voitures individuelles, ce qui a attiré l’attention des fans était Virat Kohli et la petite munchkin Vamika d’Anushka Sharma qui dormait profondément pendant que sa mère portait elle dans un porte-bébé de couleur gris clair. Vamika a été vue portant une combinaison rose bébé.

Anushka et Virat ont été vus jumelés en tenue noire et baskets blanches.

Sur les photos désormais virales, on voit Anushka tenant Vamika très près d’elle tout en enroulant ses mains autour d’elle pour réconforter la petite. Anushka a mis une main sur la tête en essayant de couvrir Vamika et de la tenir à l’écart des flashs et a réussi à ne pas révéler son visage, quelque chose que Virat et elle ont décidé et ont l’intention de suivre.

Cependant, sur quelques photos, on peut voir le visage de la petite fille (pas très net cependant). C’est la première photo où les fans ont le moindre aperçu du visage de Vamika. Plus tôt, les parents avaient partagé quelques photos sur leur compte de médias sociaux mais n’avaient jamais révélé le visage de Vamika au monde.

Jetez un œil aux photos virales ici :

Ce sera la première sortie outre-mer de Vamika avec ses parents et la première tournée internationale de Virat avec sa fille.

Il y a quelques jours, lorsque Virat Kohli a organisé une session « Demandez-moi » sur Instagram, un fan lui a demandé de partager un aperçu de sa fille Vamika, qu’il a immédiatement refusé.

Alors que Virat a patiemment expliqué la signification du nom de sa fille, il a refusé instantanément de partager un aperçu de sa fille. « Vamika est un autre nom pour la déesse Durga. Non, nous avons décidé en tant que couple de ne pas exposer notre enfant aux réseaux sociaux avant qu’elle ne comprenne ce que sont les réseaux sociaux et qu’elle puisse faire son propre choix. » Kohli a déclaré dans sa réponse.

Plus tôt, dans une interview avec Vogue India, sur le thème de l’engagement de leur enfant sur les réseaux sociaux, Anushka avait déclaré : « Nous y avons beaucoup réfléchi. Nous ne voulons certainement pas élever un enfant aux yeux du public, nous ne « Je n’ai pas l’intention d’impliquer notre enfant dans les médias sociaux. Je pense que c’est une décision que votre enfant devrait être capable de prendre. Aucun enfant ne devrait être rendu plus spécial qu’un autre. C’est déjà assez difficile pour les adultes de gérer ça. Ça va sera difficile, mais nous avons l’intention d’aller jusqu’au bout. »