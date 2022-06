Anushka Sharma commence le tournage de son film de retour Chakda Xpress après les vacances aux Maldives

Anushka Sharma est de retour à ce qu’elle aime le plus : les tournages de films. Après avoir profité de vacances bien méritées avec son mari Virat Kohli et sa fille Vamika, l’actrice a commencé à tourner pour son drame sportif Chakda Xpress. Sharma a partagé la mise à jour sur ses réseaux sociaux avec un message de carrousel.

Dans le post, il y a une vidéo qui donne un aperçu de la vanité d’Anushka avec le nom « Jhulan ». Ensuite, il y a une image du bardeau numérique de Chakda Xpress. La troisième image est dédiée à son personnage, la compagne de Jhulan, un bal de saison.

Voici le poste







Avant même de commencer le film, l’actrice n’a rien négligé pour préparer son rôle. Sharma a passé des heures à s’entraîner au cricket, et elle s’est assurée de réussir le sport pour sa performance. Chakda Xpress célèbre la vie du quilleur indien Jhulan Goswami. Chakda Xpress retrace le parcours inspirant de Jhulan alors qu’elle gravit les échelons malgré les obstacles posés par la politique misogyne pour réaliser son rêve de jouer au cricket pour l’Inde. Elle a réussi son objectif et est devenue capitaine de l’équipe nationale féminine indienne de cricket et est un modèle pour les aspirantes joueuses de cricket du pays.

Plus tôt, une source a révélé que le film sera largement tourné en Inde et en Angleterre. Selon les rapports, Anushka s’envolera pour le Royaume-Uni pour tourner un programme de 30 jours du film de cricket signifiant le montage massif que Chakda Xpress aura. Une source commerciale de haut niveau a révélé: « C’est le premier film d’Anushka après qu’elle soit devenue mère. Il y a donc beaucoup d’anticipation pour la revoir à l’écran car elle a livré certaines des performances les plus remarquables d’une grande dame du cinéma indien. De plus, le fait qu’Anushka fasse un film sur le cricket rend le produit encore plus chaud !