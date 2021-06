Anushka Sharma choisit ses vêtements de maternité préférés pour une vente caritative en ligne et partage une vidéo

Anushka Sharma a lancé une nouvelle initiative dans laquelle elle a mis ses vêtements de maternité en vente en ligne. Le produit de l’initiative soutiendra la santé maternelle par le biais d’une fondation nommée SNEHA. De plus, Anushka a révélé que les économies environnementales liées à l’achat de ces pièces représenteraient plus de 2,5 lakh litres d’eau potable.

Anushka est allée sur sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle on l’entend dire : « Salut les gars, je suis ravie de partager ma nouvelle initiative de partage de placard à travers laquelle j’ai choisi certains de mes vêtements de maternité préférés pour une vente caritative en ligne Si même 1% des femmes enceintes en Inde urbaine achetaient un vêtement de maternité dans un vêtement unifié, alors nous pourrions économiser tout ce qu’une personne seule a pu boire pendant plus de 200 ans. J’ai pensé que c’était un fait vraiment cool. de vos achats contribuera à soutenir la santé maternelle grâce à Sneha. Les économies environnementales de l’achat de ces pièces s’élèveraient à plus de 2,5 lakh litres d’eau potable. «

En parlant de la même chose, Anushka a déclaré à ETimes : « C’est un moyen très simple pour chacun de nous de vivre une vie plus douce. En partageant des pièces dans le système de mode circulaire et en faisant des achats pré-aimés, nous avons un impact positif énorme sur l’environnement. grossesse, j’ai pensé que cette phase de notre vie est particulièrement adaptée pour participer à l’économie circulaire. J’espère donc que nous pourrons relancer cet écosystème ensemble. »

Anushka a accueilli son premier enfant, une petite fille nommée Vamika avec Virat Kohli en janvier de cette année.