Anushka Sharma célèbre le siècle IPL historique de Virat Kohli contre Sunrisers Hyderabad, l’appelle la dynamite

Le jeudi 18 mai, Virat Kohli a donné une performance spectaculaire dans l’IPL et a marqué un siècle frappant contre Sunrisers Hyderabad au Rajiv Gandhi International Stadium. Il s’agit de la première centaine d’IPL de Virat Kohli depuis 2019 et de son sixième siècle en IPL. Actuellement, Virat est au niveau de Chris Gayle pendant la plupart des siècles IPL.

L’épouse de Virat, l’actrice Anushka Sharma a célébré la performance spectaculaire de son mari. Elle a partagé quelques captures d’écran du match, sur sa story Instagram, et a écrit : « Il est (dynamite emoji). Quelle manche. »

Voici le poste





Le sixième siècle record de Kohli a été le point culminant du match, car il a réussi 100 courses avec seulement 63 balles. Le capitaine du RCB, Faf du Plessis, a été tout aussi impressionnant, réalisant 71 courses sur 47 livraisons pour compléter la performance de Kohli. Ensemble, ils ont mis en place un partenariat remarquable de 172 courses pour le premier guichet, permettant à RCB de chasser un total de 187 avec quatre balles à revendre. Dans l’ensemble, ce fut un match passionnant qui a présenté le meilleur des talents du cricket. Les performances exceptionnelles de Kohli et du Plessis, combinées au siècle impressionnant de Klaasen, ont créé un jeu inoubliable dont les fans se souviendront pendant des années.

Plus tôt en mai, il a écrit un beau message et partagé des photos inédites de sa femme Anushka Sharma pour marquer son 35e anniversaire d’une manière spéciale. S’adressant à Instagram, Kohli a écrit: « Je t’aime à travers vents et marées et toute ta folie mignonne (symbole de l’infini). Joyeux anniversaire, mes emojis de tout le cœur) @anushkasharma. »





Le frappeur indien a également déniché des images adorables et candides d’Anushka, dégageant un pur bonheur. L’une des images montre Virat et Anushka souriant d’une oreille à l’autre sur un fond ensoleillé.

Côté travail, Anushka Sharma fera son grand retour sur grand écran avec Chakda Xpress. Le prochain film est un biopic sur le stimulateur indien indien Jhulan Goswami. Chakda Xpress sera une version OTT directe vers numérique sur la plateforme de streaming Netflix dont la sortie est prévue en 2023.