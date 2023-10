Anushka Sharma arrêtera-t-elle d’agir après avoir accueilli son deuxième bébé avec Virat Kohli ?

Anushka Sharma et Virat Kohli ont fait la une des journaux depuis l’annonce de leur deuxième enfant, et les fans ne peuvent contenir leur enthousiasme à l’idée que le couple fasse une annonce officielle à ce sujet. Les rapports affirment qu’Anushka en est à son deuxième trimestre, et le couple le rendra bientôt officiel et attend le bon moment. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre après que les paparazzis aient repéré le couple à l’extérieur de la maternité, et ils leur ont demandé de ne pas cliquer et ont confirmé qu’ils feraient bientôt une annonce officielle à ce sujet.

Maintenant que la nouvelle est tombée, tout le monde n’attend plus que la confirmation d’Anushka et Virat. En avance sur la nouvelle que Anushka Sharma attend son deuxième bébé après Vamika Kohli, cette vieille interview du Chakda Xpress L’actrice devient virale, où elle a parlé de son départ heureux de son travail pour sa famille et ses enfants.

Dans cette ancienne interview, Anushka a été vue faisant sa présence dans une émission de discussion populaire appelée Simi Agarwal Rendez-vous, où l’actrice mentionne à quel point le mariage et les enfants sont des aspects très importants de sa vie, et elle pourrait probablement même arrêter d’agir pour la même raison. « Le mariage est très important pour moi. Je veux me marier et avoir des enfants, et une fois marié, je ne veux probablement pas travailler. »

Regardez la vidéo d’Anushka Sharma parlant d’arrêter de jouer après avoir eu des enfants.

Anushka Sharma, qui a accueilli sa petite fille Vamika en 2021, a réalisé le film Chakda Xpress, un drame sportif écrit par Abhishek Banerjee, et la date de sortie n’a pas encore été annoncée. Anushka a été vue pour la dernière fois à Zéro, et cela fait presque 7 ans que l’actrice n’est apparue dans aucun film. Cela ne fait que soulever de nombreux doutes parmi les fans quant à savoir si elle prendra une pause longue ou permanente après son deuxième bébé.