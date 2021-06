Anushka Sharma aperçue avec bébé Vamika dans une poussette au Royaume-Uni, les photos deviennent VIRALES

Une photo inédite de l’acteur-producteur de Bollywood Anushka Sharma se promenant au Royaume-Uni avec bébé Vamika dans une poussette est devenue virale sur Internet.

La diva de B-town qui accompagne le mari joueur de cricket Virat Kohli qui est également le capitaine de l’équipe indienne, avec leur petite fille Vamika, a été vue vêtue d’une chemise à rayures verticales associée à un pardessus de couleur rouille avec un col à revers. Anushka avait les cheveux attachés en une queue de cheval basse et soignée et n’avait pas de maquillage.

Elle a été vue tenant la poussette de bébé Vamika alors qu’elle se tenait sur le trottoir en train d’attendre.

Jetez un œil aux images ici :

Mardi, Anushka Sharma a lancé une nouvelle initiative dans laquelle elle a mis ses vêtements de maternité en vente en ligne.

L’actrice a partagé un clip vidéo disant que le produit de l’initiative soutiendrait la santé maternelle par le biais d’une fondation nommée SNEHA et a révélé que les économies environnementales liées à l’achat de ces pièces s’élèveraient à plus de 2,5 lakh litres d’eau potable.

Anushka est allée sur sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle on l’entend dire : « Salut les gars, je suis ravie de partager ma nouvelle initiative de partage de placard à travers laquelle j’ai choisi certains de mes vêtements de maternité préférés pour une vente caritative en ligne Si même 1% des femmes enceintes en Inde urbaine achetaient un vêtement de maternité dans un vêtement unifié, alors nous pourrions économiser tout ce qu’une personne seule a pu boire pendant plus de 200 ans. J’ai pensé que c’était un fait vraiment cool. de vos achats contribuera à soutenir la santé maternelle grâce à Sneha. Les économies environnementales de l’achat de ces pièces s’élèveraient à plus de 2,5 lakh litres d’eau potable. «

Regardez la vidéo ici:

Avant cela, lundi, Anushka a partagé une photo de Virat et d’elle prenant un « petit-déjeuner rapide » avant que Vamika ne se réveille. Anushka a mentionné comment ils se sentaient « victorieuses » sur la réalisation. Alors que Virat peut être vu tenant une tasse sur la photo, Anushka prend une bouchée de nourriture.

« Quand vous vous faufilez dans un petit-déjeuner rapide et que vous vous sentez victorieux », a-t-elle écrit dans la légende avec un emoji de famille et de cœur.

Regardez la photo ici :

Virat et Anushka se sont mariés en décembre 2017 après être sortis ensemble pendant quelques années. En janvier de cette année, le couple a eu la chance d’avoir son premier enfant, Vamika.

Récemment, Anushka Sharma et Vamika ont accompagné Virat Kohli en Angleterre pour la finale du WTC entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande. C’est en partant pour Londres que les paparazzi ont eu un aperçu du petit. La photo de Vamika a cassé Internet et était à la mode depuis plusieurs jours. Anushka a également partagé des extraits de son séjour et des matchs.