Anushka Sharma ajoute sa contribution après que Virat Kohli ait exhorté ses amis à ne pas l’embêter pendant la Coupe du monde

Anushka Sharma a partagé la demande de Virat Kohli avec ses amis avant la Coupe du monde ICC et a ajouté deux éléments de son cru.

La Coupe du monde ICC approche à grands pas. Le plus grand tournoi de cricket commence jeudi et se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau champion du monde soit couronné le mois prochain. L’équipe indienne, comme toujours, figure parmi les favoris. Et l’un de leurs talismans est le frappeur vedette Virat Kohli. Mais à la veille du tournoi, Kohli a également une autre préoccupation, que partage également son épouse, l’actrice Anushka Sharma.

Mercredi, Virat s’est adressé à Instagram pour exhorter ses amis à ne pas lui demander de billets pour les matches de la Coupe du monde. Dans une note sur Instagram Stories, le joueur de cricket a écrit : « À l’approche de la Coupe du monde, je voudrais humblement faire savoir à tous mes amis de ne pas me demander de billets du tout pendant le tournoi. Profitez-en depuis chez vous s’il vous plaît. Virat a terminé sa note avec un emoji souriant.

Quelques minutes plus tard, Anushka a repartagé la note de Virat depuis son compte, ajoutant également un message de sa part. « Et permettez-moi juste d’ajouter… s’il vous plaît, ne me demandez pas de vous aider si vos messages restent sans réponse. Merci de votre compréhension. »

En quelques minutes, les deux histoires ont été partagées par les fan clubs sur les réseaux sociaux, avec plusieurs réactions ironiques. « Maintenant, je n’aurai jamais de billet », a plaisanté un fan. Un autre a écrit : « Yahi aakhiri umeed thi (C’était mon dernier espoir). » Beaucoup ont félicité le couple pour son sens de l’humour, les qualifiant d’« objectifs de couple ».

Virat Kohli a quitté le camp de Team India mardi et est retourné brièvement à Mumbai pour ce qui a été décrit comme une « urgence personnelle ». Cela s’est produit au milieu de rumeurs et de rapports affirmant qu’Anushka serait enceinte de leur deuxième enfant. Cependant, ni Virat ni Anushka n’ont jusqu’à présent commenté la question. Virat devrait reprendre contact avec l’équipe avant le début du tournoi jeudi.

Anushka, quant à elle, attend la sortie de son film Chakda ‘Xpress, dans lequel elle incarne l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami. Le film Prosit Roy sortira sur Netflix.