Anushka Sharma affiche une nouvelle coupe de cheveux après la naissance de Vamika, dit que la chute des cheveux après l’accouchement la fait « l’apprécier davantage »

Vendredi, l’actrice et productrice de Bollywood Anushka Sharma s’est rendue sur son compte Instagram vérifié pour partager une série de photos affichant sa nouvelle coupe de cheveux. Dans sa légende, Anushka a abordé le problème de la chute des cheveux après l’accouchement qui, selon sa légende, l’a incitée à se faire une nouvelle coupe et même à l’apprécier davantage.

Sur les images, on peut voir Anushka portant un t-shirt blanc associé à une veste beige à col à revers, compte tenu du temps qu’il fait en Angleterre. L’actrice agrémente son look d’une chaîne à double épaisseur autour de son cou qui comporte plusieurs pendentifs.

Parallèlement à la série de photos, Anushka a écrit: « Quand la chute des cheveux post bébé vous fait apprécier encore plus une bonne coupe de cheveux. Merci @georgenorthwood pour cela, vous êtes FAB !! Et @sonamkapoor pour nous avoir connectés (sic). »

Regardez la photo ici :

Plus tôt, à l’occasion de la fête des pères, Anushka a partagé trois jolies photos pour souhaiter à son père ainsi qu’à son mari Virat. Fait intéressant, elle a partagé des photos sur lesquelles on a cliqué pendant sa grossesse. Sur la première photo, Anushka est assise avec son père et les deux sont tout sourire pour la caméra. Sur la deuxième photo, on voit Anushka bercer son bébé en posant avec Virat à la plage. Sur la photo finale, Virat et son père posent joyeusement tout en se faisant cliquer. Anushka a sous-titré son message comme « Les deux hommes les plus exemplaires. Les deux qui » me comprennent « . Rempli d’amour et de grâce généreux. Le meilleur père qu’une fille puisse avoir. #happyfathersday. »

Jetez un œil au post ici :

Pendant ce temps, Anushka semble organiser un gala en Angleterre. C’est au début du mois que Virat et Anushka sont arrivés à Southampton avec leur fille Vamika. Anushka avait partagé une photo sur Instagram, donnant aux fans un aperçu du stade Ageas Bowl.