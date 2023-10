Anushka Sharma a-t-elle caché son baby bump avec un sourire heureux alors qu’elle posait pour Arijit Singh au stade ? [Watch video]

Anushka Sharma semblait encourager son mari Virat Kohli au stade avant Inde contre Pakistan, et les fans avaient tous les yeux rivés sur l’actrice, car il y a de fortes spéculations sur sa deuxième grossesse. Anushka a choisi de porter une robe blanche ample alors qu’elle était au stade, et tout le monde essayait d’apercevoir la diva de Bollywood, y compris la chanteuse. Arijit Singh. Le chanteur vedette de Bollywood, Arijit Singh, a été vu en train d’avoir un fan boy juste après avoir repéré Anushka au stade près d’elle. Il ne pouvait pas se contrôler et a insisté pour qu’elle prenne une photo sur son téléphone portable sans lui. Anushka a également posé avec plaisir pour Arijit Singh, et les fans sont impressionnés par la diva et sa simplicité.

Regardez la vidéo d’Anushka Sharma posant joyeusement pour Arijit Singh au stade.

La nouvelle de la deuxième grossesse d’Anushka Sharma s’est répandue comme une traînée de poudre sur Internet, et les gens sont convaincus que l’actrice est enceinte en fonction du choix de ses tenues. Dans cette vidéo, vous pouvez également voir Anushka portant une robe blanche super confortable où vous ne pouvez pas du tout repérer son ventre. Et plus tôt, lorsqu’on a cliqué sur elle dans l’avion, Chakda, une actrice de presse, a été vue portant un long haussement d’épaules noir qui cachait son ventre.

Anushka Sharma et Virat Kohli vont-ils annoncer officiellement leur deuxième grossesse après six mois ?

Il a été rapporté qu’Anushka en était à son deuxième trimestre, et la nouvelle de la grossesse a été annoncée après que les paparazzi l’ont repérée à l’extérieur de la clinique, et ils ont tous deux insisté pour ne pas cliquer. Eh bien, pour l’instant, les fans attendent que le couple puissant annonce bientôt l’arrivée de leur deuxième bébé. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.