Anushka Sharma a figuré dans CES publicités télévisées avant ses débuts à Bollywood face à Shah Rukh Khan

La star de Bollywood Anushka Sharma, qui s’est taillé une place dans l’industrie cinématographique hindi, est issue de l’armée. Et donc, contrairement à beaucoup de stars de cinéma, elle préfère s’exprimer et faire les choses à sa manière. Elle a fait ses débuts face à Shah Rukh Khan dans «Rab Ne Bana Di Jodi» et a été saluée comme la prochaine grande nouveauté de l’industrie. Et elle a été à la hauteur de ça!

Depuis ses débuts de rêve, il n’y a pas eu de retour en arrière. Des films à succès, des approbations de marque à la production de films en lesquels elle croit, Anushka l’a fait de manière professionnelle. Mais saviez-vous qu’avant ses grands débuts à Bollywood, Anushka, qui était également mannequin, figurait dans de nombreuses publicités?

Si vous ne les avez pas encore vus, ici, revenons dans le passé avec les anciennes publicités télévisées d’Anushka et montrons à quoi ressemblait la diva de la ville B il y a des années lorsqu’elle a été approuvée par des marques en tant que mannequin et non par la célèbre Anushka Sharma. qu’elle est aujourd’hui.

Regarde:

Dans la publicité télévisée suivante, Anushka a été vu taquiner VJ Rannvijay Singha car il n’avait pas une bonne couverture réseau. Regarde:

Dans cette publicité pour l’huile capillaire, Anushka essaie le rôle d’un journaliste en retard au travail. À son arrivée au bureau, ses magnifiques cheveux pointus font que son patron se demande si elle est même allée sur le terrain et a fait son rapport. Bien sûr, Anushka avait fait son travail au T et avait même réussi à garder sa coiffure intacte! Regarde:

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anushka Sharma a produit deux projets OTT, à savoir « Pataal Lok » et « Bulbul » au milieu de la pandémie de coronavirus. Elle a accueilli son bébé, sa fille Vamika, plus tôt cette année et est prête à revenir sur les plateaux une fois la situation COVID maîtrisée. Plus récemment, Anushka et son mari, le capitaine de l’équipe Inde, Virat Kohli, ont réussi à collecter plus de 11 crores de roupies grâce à la collecte de fonds qu’ils avaient organisée pour l’aide au COVID.