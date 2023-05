Anouchka Sharma et Virat Kohli sont devenus le couple de célébrités préféré des paparazzis, semble-t-il. Eh bien, ils sont tous les deux les favoris de beaucoup et largement expédiés comme Virouchka. Anushka et Virat font quelques rares apparitions en couple, mais chaque fois qu’ils le font, ils semblent toujours de bonne humeur. De plus, chaque fois qu’Anushka et Virat sont pris en photo par les paparazzi, ils sont tous les deux très interactifs et loufoques. Et c’est ce qui s’est passé même maintenant. Anushka Sharma et Virat Kohli ont obtenu l’équipe de RCBc’est-à-dire Royal Challengers Bangalore pour un dîner au restaurant Virat’s One8.

Anushka Sharma appelée par erreur « monsieur » par un paparazzi

Anushka Sharma et Virat Kohli ont été rejoints par les coéquipiers de ce dernier du Royal Challengers Bangalore, RCB, à One8 Mumbai. Anushka portait un haut court et un pantalon à rayures. D’autre part, Virat Kohli portait une chemise bleue imprimée d’oiseaux et un jean noir. Ils ont tous les deux posé pour ce photographe devant la porte de One8 Mumbai et étaient de bonne humeur. Et un paparazzi s’adresse par erreur à Anushka comme « monsieur » tout en demandant au couple de poser pour des photos.

Virat Kohli réagit alors qu’un paparazzi appelle Anushka « monsieur »

Alors que les paparazzis appellent Anushka « monsieur », Virat Kohli a rapidement réagi en demandant aux paparazzis « Virat ma’am bhi bolde » tout en souriant tout le temps. Anushka Sharma a souri largement alors que Virat rendait la situation plus amusante avec son commentaire maladroit. Nous voyons également Virat et Anushka partager la blague pendant que les paparazzi les cliquaient. La vidéo devient virale dans l’actualité du divertissement en ce moment.

Regardez la vidéo d’Anushka Sharma et Virat Kohli ici :

Plus tôt, Virat Kohli et Anushka Sharma avaient révélé comment les paparazzi continuaient à commenter quelque chose ou autre alors qu’ils posaient pour des photos sur le tapis rouge ou lors d’événements. Virat et Anushka partagent que les paps ont une façon unique de les complimenter pour obtenir une réaction, un sourire ou une photo franche d’eux en train de rire, c’est pourquoi ils rient tant en posant pour des photos lors d’événements. Cela semblait imprévu mais était toujours maladroit.

Sur le plan du travail, Virat Kohli est occupé à jouer pour le RCB en Indian Premier League. Anushka Sharma, quant à elle, a terminé son film Chakda Xpress. Il s’agit d’un biopic sur Jhulan Goswami, le quilleur le plus rapide de l’équipe indienne de cricket féminine.