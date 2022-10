Anushka Sharma a brutalement trollé pour son apparence de Jhulan Goswami, les internautes disent “ek aur biopic paani me”

Anushka Sharma, actrice et productrice, a été aperçue en train de filmer son prochain film Chakda Xpress dans le célèbre Eden Garden de Kolkata. Anushka, qui incarnera le joueur de cricket Jhulan Goswami, est montrée sur les photos avec les cheveux mi-longs.

Après avoir atteint son objectif, Jhulan Goswami est devenue capitaine de l’équipe nationale féminine indienne de cricket et sert d’inspiration pour les joueuses potentielles du pays. En son honneur, un timbre-poste indien a été publié en 2018. Sharma a une apparence méconnaissable différente.





Alors que certaines personnes ont adoré ces photos, d’autres ont brutalement trollé l’actrice.

Voici ce qu’ils ont dit :







Plus tôt en septembre, l’ancienne joueuse de cricket indienne Jhulan Goswami a disputé son dernier match international de cricket contre l’équipe féminine de cricket d’Angleterre dans l’emblématique stade de cricket Lord’s à Londres le samedi 24 septembre. L’équipe indienne, dirigée par Harmanpreet Kaur, a assuré un balayage net et a gagné le match par 12 points terminant la série ODI à 3-0.

Anushka Sharma, qui sera vue en train de représenter le stimulateur indien dans le prochain biopic sportif intitulé Chakda Xpress, s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé un tas de photos de Jhulan. En plus des photos, elle a également écrit une note émouvante qui disait : “Une inspiration. Un modèle. Une légende. Votre nom restera à jamais gravé dans l’histoire. Merci @jhulangoswami, d’avoir changé la donne dans le cricket féminin indien .” Jhulan a également réagi à son message et a écrit : “Merci beaucoup” dans la section des commentaires.

L’animatrice indienne de 40 ans a fait ses débuts internationaux en 2002 et depuis lors, elle a représenté l’Inde dans cinq Coupes du monde en 2005, 2009, 2013, 2017 et 2022. Avant son dernier match, elle avait déclaré que ne pas gagner le monde La Coupe de la nation sera son “seul regret” dans sa carrière de cricket.