Anushka Sen raconte comment elle s’est connectée avec Krystle Dsouza; choisit son hôte préféré parmi Salman Khan, Rohit Shetty, Karan Johar [EXCLUSIVE]

Anushka Sen, qui a participé à des émissions comme Jhansi Ki Rani, Balveer et bien d’autres, se lance dans un nouveau voyage. Elle va être l’animatrice de l’émission de Zee Cafe intitulée Not Just A Chat Show. Il sera présenté en première le 24 juillet et d’après le teaser, on peut dire que le spectacle a beaucoup à offrir à son public. Avant le grand jour, BollywoodLife a eu une conversation avec Anushka Sen pour connaître son expérience d’hôte pour la première fois. Faites défiler pour obtenir les extraits de l’interview:

Pourquoi n’est-ce pas ‘Not Just A Chat Show’ ?

Anushka Sen a été invitée à expliquer la pensée derrière le titre de l’émission. À cela, elle a dit: “Donc, c’est une émission de chat mais elle est différente des autres émissions. Je suis l’animatrice de l’émission et je suis très excitée à ce sujet car c’est ma toute première émission de chat. C’est différent des autres émissions comme c’est très spontané et organique avec des gens qui ont de vraies conversations de cœur à cœur, ce qui est différent des autres émissions de chat.”

Deets sur les invités de l’émission…

Anushka Sen a partagé la liste des invités de Not Just A Chat Show. Elle a dit: “Donc, nous voulions que chaque épisode soit différent. Nous avons une programmation très intéressante. Nous avons deux actrices. L’une est Krystle Dsouza et l’autre est Riddhima Pandit. Ensuite, nous avons le médecin esthétique Dr Monica Jacob. Ensuite, nous avons Shipra Khanna qui est la gagnante de Master Chef. Les conversations sont donc très différentes et il est très intéressant de connaître leurs luttes, leurs histoires de vie et leurs parcours.”

Sur sa relation avec Krystle Dsouza…

La première invitée d’Anushka Sen sur Not Just A Chat Show est l’actrice Krystle Dsouza. Parlant de l’expérience qu’elle a eue en parlant à l’actrice de Belan Wali Bahu, Anushka Sen a mentionné qu’ils pourraient se connecter car ils ont tous les deux terminé 12 ans dans l’industrie. Elle a dit: “J’ai rencontré Krystle pour la toute première fois dans la série. Je la connaissais, bien sûr, je l’avais vue jouer. Mais c’est une personne très cool et gentille et elle a une très bonne ambiance. Elle était très ouvert et authentique. La façon dont elle était là sur les plateaux, sa personnalité était vraiment incroyable. Nous fêtions en fait 12 ans dans l’industrie ensemble. J’ai commencé quand j’avais 8 ans et j’aurai bientôt 20 ans et elle a commencé 12 ans C’était très drôle et c’était très agréable aussi car nous partagions les voyages les uns des autres.

Qui est l’hôte préféré d’Anushka Sen – Salman Khan, Rohit Shetty ou Karan Johar ?

La jeune actrice a été invitée à nommer un hôte qu’elle admire le plus. Sans trop réfléchir, elle a choisi Rohit Shetty. Elle a dit: “Je dois dire que je suis un peu partial, je dois dire Rohit Sir. J’ai été sur Khatron Ke Khiladi et son émission est différente des autres. L’émission de Karan Johar est différente car il s’agit de conversations et incendies rapides, l’émission de Salman Khan est une émission de téléréalité différente car les gens sont coincés dans une pièce, mais quand il s’agit de Rohit Sir, son émission parle de cascades et de gens qui n’ont jamais fait de choses comme ça auparavant et je sais ce que ça fait. Rohit La motivation constante de Monsieur vous fait faire quelque chose que vous ne vous attendiez pas à faire. C’est le meilleur hôte que j’ai rencontré dans ma vie.”