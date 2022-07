Anushka Sen fait partie de BTS ARMY; voici qui est son préféré du septuor [EXCLUSIVE]

actrice de télévision Anouchka Sen a parcouru un long chemin dans l’industrie du théâtre. De jouer Jhansi Ki Rani à être un casse-cou à Khatron Ke Khiladi – Anushka Sen a accompli pas mal de choses. Maintenant, elle ajoute une autre plume à sa casquette. Elle va être l’animatrice d’un talk-show intitulé Pas seulement une émission de chat qui sera diffusé sur Zee Cafe. L’actrice a récemment été franche à ce sujet dans une interview avec BollywoodLife. Elle a exprimé son enthousiasme et a révélé comment elle aurait des conversations franches avec des célébrités de différents horizons. En ce qui concerne Anushka Sen, nous savons également qu’elle a déployé ses ailes en Corée et est devenue une partie d’un spectacle appelé One Asia Diary. En parlant de Corée, on ne peut pas ne pas lui demander si elle est fan du groupe de K-pop BTS.

BTS ARMY sera ravi de la réponse. Anushka Sen a confirmé qu’elle faisait partie du BTS ARMY. Elle a partagé qu’elle aimait leur musique. Lorsqu’on lui a demandé de choisir son préféré, elle a choisi le membre V du BTS, alias Kim Taehyung. Elle a dit : “Je suis une grande fan de BTS. Je fais partie de l’ARMÉE. Vraiment, V, c’est mon préféré. Il est mon préféré depuis que j’ai vu BTS pour la toute première fois.”

Parlant de cette chose qui rend BTS si spécial, elle a mentionné qu’elle aime la façon dont ils proposent toujours des projets uniques. “Selon moi, ce que j’aime chez BTS, c’est que chaque fois qu’ils proposent un projet, il est très différent et unique et c’est un pionnier. Ils font juste ce qu’ils veulent faire et ce qu’ils font est très unique. (Leurs performances) ont une énergie incroyable. Chaque fois que je regarde leurs vidéos, vous ne pouvez pas vous asseoir, vous devez vous lever et ressentir l’ambiance. Et deuxièmement, chaque fois que je vois leurs blogs, je peux m’identifier à eux. Soudain, ils ont vu cette renommée et sont populaires partout dans le monde. Mais même alors, ils ont ce côté personnel réel qui peut être vu dans leurs blogs. J’adore vraiment ça. Non seulement ils sont beaux mais ils sont très talentueux , ils font la différence.”

Anushka Sen a également parlé du groupe de filles K-pop BLACKPINK. Elle a adoré la personnalité de Lisa et a mentionné qu’elle adorait toutes les filles car elles sont assez inspirantes.