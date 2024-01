Anushka et la nouvelle photo de Virat apparaissent en ligne alors qu’ils reçoivent l’invitation de Ram Mandir | Bollywood

Une nouvelle photo de Virat Kohli et Anushka Sharma a fait surface en ligne alors que le couple a récemment reçu l’invitation à la cérémonie Pran Pratishtha du temple Ram à Ayodhya. La photo est apparue au milieu des rumeurs de grossesse d’Anushka que le couple n’a ni confirmées ni démenties. A lire aussi : Anushka Sharma et Virat Kohli se montrent maladroits lors d’une fête intime à l’occasion de leur 6e anniversaire de mariage. Voir les photos

La nouvelle photo d’Anushka et Virat

Virat Kohli et Anushka Sharma reçoivent l’invitation de Ram Mandir.

Les nouvelles photos montrent un aperçu de la somptueuse maison de Virat Kohli et Anushka aux murs blanc cassé. Un miroir massif est placé derrière eux, appuyé contre le mur, avec trois miroirs plus petits placés devant lui par ordre décroissant de taille. Anushka est vue dans un costume salwar blanc tandis que Virat porte une chemise bleue et un pyjama blanc alors qu’ils reçoivent la carte d’invitation à leur domicile de Mumbai.

Anushka a déjà été vue en train d’encourager l’Inde lors de son 2e match test contre l’Afrique du Sud au Cap. Elle a été vue en train de discuter avec Athiya Shetty, mariée au joueur de cricket KL Rahul, alors qu’elle était assise dans les gradins.

Anushka et Virat

Anushka et Virat avaient célébré leur 6e anniversaire de mariage le 11 décembre de l’année dernière. Ils avaient partagé des photos des célébrations à la maison pour lesquelles Virat portait des robes semi-formelles noires et Anushka vêtue d’une robe noire à une épaule. Elle avait partagé une photo avec Virat sur Instagram le lendemain avec la légende : « Journée remplie d’amour, d’amis et de famille, il était trop tard pour publier pour le gram ? 6+ (signe infini) d’amour avec mon numéro un.

Virat et Anushka se sont mariés en 2017 en Italie et ont accueilli leur fille Vamika en janvier 2021. Elle a récemment eu trois ans.

Les films d’Anushka

Anushka avait terminé le tournage de son film Chakda Xpress il y a un an mais il n’a pas encore de date de sortie. Il s’agit d’un biopic sur l’ancien joueur de cricket indien Jhulan Goswami et sera diffusé sur Netflix. Après la naissance de sa fille, elle a été vue dans une apparition dans le film Qala.

