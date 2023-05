Anurag Thakur "S’abaisse à n’importe quel niveau" Jab au Congrès sur « l’histoire du Kerala »

Le ministre de l’Union, Anurag Thakur, s’est déchaîné samedi au Congrès pour sa critique du film « The Kerala Story » et a déclaré que le parti d’opposition pouvait s’abaisser à n’importe quel niveau pour la banque de votes et la politique d’apaisement.

Déclarant que le film expose la conception des terroristes, Thakur a remis en question le motif du Congrès pour s’opposer au film qui est sorti en salles vendredi.

S’adressant à l’ANI, Thakur a déclaré: « Le Congrès peut s’abaisser à n’importe quel niveau pour la banque de votes et la politique d’apaisement. ‘L’histoire du Kerala’ est basée sur un complot terroriste. Il montre l’horrible vérité du terrorisme et expose la conception des terroristes. Mais pourquoi le Congrès s’opposant au film et essayant de cacher la vérité. »

Le Congrès et d’autres partis d’opposition comme le CPI (M) ont fortement critiqué le film, alléguant qu’il avait l’intention de créer une division communautaire dans la société.

Le député du Congrès Shashi Tharoor s’est rendu sur Twitter et a publié « C’est peut-être votre histoire du Kerala. Ce n’est pas notre histoire du Kerala » avec une affiche du film.

Le chef de l’opposition à l’assemblée législative du Kerala, VD Satheesan, a déclaré que le film faisait partie d’un programme vicieux visant à semer les graines de la haine et de l’animosité religieuse, mais que le peuple restera uni pour vaincre ces forces.

Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi, lors d’un discours lors d’un rassemblement électoral au Karnataka, a également accusé le Congrès et déclaré que le film « The Kerala Story » exposait les conséquences du terrorisme.

« Le film » The Kerala Story « est basé sur un complot terroriste. Il montre l’horrible vérité du terrorisme et expose la conception des terroristes », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que le Congrès se tenait aux côtés des terroristes qui tentent d’interdire le film.

Dirigé par Sudipto Sen et produit par Vipul Amrutlal Shah, le film a déclenché une énorme dispute politique avec divers dirigeants réagissant au prochain film.

Le film met en vedette Adah Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idnani et Sonia Balani dans les rôles principaux. La bande-annonce du film de Sen « The Kerala Story » a été critiquée car elle affirmait que 32 000 filles de l’État avaient disparu et avaient ensuite rejoint le groupe terroriste ISIS. Face au contrecoup, les créateurs ont ensuite retiré le personnage et ont appelé le film l’histoire de trois femmes du Kerala, dans sa description de la bande-annonce.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)