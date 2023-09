Anurag Thakur inaugure des pistes d’athlétisme synthétiques au centre d’entraînement à haute altitude SAI à Shilaroo

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Anurag Singh Thakur, a inauguré dimanche la nouvelle piste d’athlétisme synthétique à 6 couloirs de 200 mètres au centre d’entraînement à haute altitude de l’Autorité sportive de l’Inde à Shilaroo, dans l’Himachal Pradesh.

Il s’agit de la toute première piste du pays construite à 8 000 pieds d’altitude. Le centre SAI de Shilaroo abrite également la piste synthétique de hockey à haute altitude.

« Cette piste ultramoderne constitue un ajout important à l’installation, prête à dynamiser le paysage sportif de la région et du pays. Il permettra aux athlètes de s’acclimater aux conditions de haute altitude et d’améliorer leur endurance, leur endurance et leur récupération rapide après des séances d’entraînement intenses. Notre gouvernement s’engage à rendre le sport accessible et à favoriser un environnement permettant aux athlètes de s’épanouir dans un environnement plus compétitif », a mentionné Shri Thakur lors de l’événement.

Le centre d’entraînement SAI High Altitude de Shilaroo dispose déjà d’auberges pouvant accueillir 100 athlètes masculins et 50 athlètes féminines. Il dispose de 2 salles polyvalentes, d’un terrain de hockey en gazon synthétique, de 13 logements pour le personnel et d’une maison d’hôtes. Le lancement des pistes d’athlétisme synthétique est également terminé.

L’entraînement en haute altitude aide le corps de l’athlète à produire davantage de globules rouges et à améliorer sa capacité d’endurance, lui donnant ainsi un avantage lors des compétitions.

Le ministre des Services à la jeunesse, des Sports et des Travaux publics était également présent à l’événement de dimanche. de HP, Vikramaditya Singh, député, Suresh Kumar Kashyap et directeur exécutif principal du NSNIS Patiala, le colonel Raj Singh Bishnoi.

