Anurag Thakur et Bhaichung Bhutia ravis après que la FIFA ait levé l’interdiction de l’AIFF

Vendredi, l’instance dirigeante mondiale de la FIFA a levé l’interdiction imposée à l’AIFF alors que les fans sur Twitter étaient extrêmement ravis du développement. La Fédération indienne de football a subi un coup dur le 15 août lorsque la FIFA a interdit pour “influence indue de tiers” et il a fallu 11 jours pour la révoquer.

“Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension imposée à la Fédération indienne de football (AIFF) en raison de l’influence indue d’un tiers”, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

“La décision a été prise après que la FIFA a reçu la confirmation que le mandat du comité des administrateurs qui a été mis en place pour assumer les pouvoirs du Comité exécutif de l’AIFF avait été résilié et que l’administration de l’AIFF avait repris le contrôle total des affaires quotidiennes de l’AIFF”, a-t-il déclaré. précisé plus loin.

L’ancien capitaine de football indien Bhaichung Bhutia s’est rendu sur Twitter et a écrit : “Merveilleuse nouvelle. La FiFA lève l’interdiction du football indien.

Le ministre de l’Union pour l’I&B et la Jeunesse et les Sports, Anurag Thakur, a également publié un message sur Twitter et a déclaré que c’était une victoire pour tous les fans de football.

“Ravi de partager que le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé aujourd’hui de lever la suspension de l’AIFF avec effet immédiat. La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 prévue du 11 au 30 octobre 2022 se déroulera en Inde comme prévu ! Une victoire pour tous les fans de football ! Thakur a tweeté.

La Cour suprême a également reporté d’une semaine les élections du 28 août de l’AIFF pour permettre un changement de collège électoral et le début du processus de nomination.

L’ordonnance fait suite à un nouveau plaidoyer déposé par le ministère des Sports demandant la modification des ordonnances du tribunal des 18 mai et 3 août après consultation de la FIFA.

Les élections de l’AIFF auront désormais lieu le 2 septembre avec le légendaire Bhaichung Bhutia et l’ancien gardien de but Kalyan Chaubey prêts à se battre pour le poste de président.

