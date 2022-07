Anurag Thakur assure un soutien pour une conduite réussie

Le gouvernement fera tout son possible pour fournir tout le soutien nécessaire dans sa tentative de faire de la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA un succès, selon la Fédération indienne de football (AIFF). L’assurance a été donnée par le ministre des Sports Anurag Thakur au directeur des tournois de la FIFA, Jaime Yarza, qui l’a rencontré mercredi. Le secrétaire général par intérim de l’AIFF, Sunando Dhar, était également présent à la réunion. La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA à 16 équipes se tiendra à Bhubaneswar, Margao et Navi Mumbai du 11 au 30 octobre.

“Ce fut une visite très fructueuse, et Shri Anurag nous a assuré que le gouvernement indien fera tout son possible pour fournir tout le soutien nécessaire pour que le tournoi soit un succès retentissant”, a déclaré Dhar dans un communiqué de l’AIFF. “Nous avons l’intention de poursuivre ensemble l’héritage de la Coupe du Monde U17 de la FIFA qui s’est tenue en 2017, et nous sommes extrêmement reconnaissants au gouvernement indien et à la FIFA pour leur soutien et leurs conseils.”

Yarza est actuellement en visite d’inspection pour évaluer les préparatifs du prestigieux tournoi des groupes d’âge. La délégation a également informé Thakur de la nouvelle initiative de la FIFA ” Football for Schools “, un programme où le football rencontre l’éducation, inspirant les enfants à acquérir des compétences de vie à travers des sessions amusantes.

Selon le communiqué, Thakur a proposé d’y incorporer simultanément le concept E-Pathshala – un programme d’entraînement et d’éducation des athlètes conceptualisé par la Sports Authority of India avec l’AIFF pour faire connaître le football aux masses à l’occasion d’Amrit Mahotsav. L’Amrit Mahotsav est une initiative du gouvernement indien pour célébrer et commémorer 75 ans d’indépendance et l’histoire glorieuse de son peuple, de sa culture et de ses réalisations.

Pendant ce temps, le lancement des billets pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en Inde débutera le 5 août. Thakur a été invité à être l’invité principal à cette occasion. La journée verra également les légendes du football du pays disputer un match d’exhibition.

