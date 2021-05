Anurag Kashyap subit une intervention chirurgicale après une légère douleur thoracique

Après s’être plaint d’une légère douleur thoracique le week-end dernier, l’acteur et cinéaste Anurag Kashyap a été admis dans un hôpital de Mumbai. Selon les rapports, le directeur «AK vs AK» a subi une angioplastie et est maintenant stable.

Le porte-parole du cinéaste a révélé que les reportages avaient révélé quelques blocages dans son cœur et par conséquent, Anurag a été immédiatement admis pour une intervention chirurgicale. Selon les rapports, l’acteur-cinéaste est actuellement en train de récupérer.

Le porte-parole d’Anurag a déclaré à midi: «À la fin de la semaine dernière, Anurag s’est plaint d’inconfort et a décidé de le faire vérifier au plus tôt. L’angiographie a révélé quelques blocages dans son cœur. Il a été immédiatement admis pour une intervention chirurgicale.

Le porte-parole a ajouté qu’Anurag avait été informé d’une semaine de repos avant de pouvoir reprendre le travail.

Récemment, Anurag a fait les manchettes lorsque sa fille Aaliyah Kashyap a parlé de sa relation avec ses parents et a déclaré qu’elle les tenait au courant de ses «expériences» d’adolescente, ce qui inclut également la consommation d’alcool.

« Mes parents sont comme mes meilleurs amis. Mes parents, quand je grandissais, ont toujours voulu avoir une relation où cela ressemblait plus à de l’amitié qu’à cette relation parent-enfant stricte parce que de cette façon, je ne me faufilerais pas. Évidemment, tous les adolescents expérimentent des trucs comme l’alcool et des trucs comme ça, mais j’étais toujours très ouvert avec mes parents quand je faisais quelque chose comme ça. Parce que, je veux dire, c’est normal. Je ne vais pas mentir et dire que je n’ai pas Je ne bois pas à l’adolescence. Bien sûr, je l’ai fait, je le fais. Mais j’étais ouverte avec mes parents et j’étais responsable quand je le faisais », a-t-elle déclaré dans une vidéo YouTube sur sa chaîne.

Sur le plan du travail, Anurag a «Dobaaraa» en préparation. Pour le film, Anurag sera vu en train de retrouver l’actrice Taapsee Pannu après «Manmarziyaan». Le film mettra également en vedette Pavail Gulati dans le rôle principal. L’équipe avait terminé le tournage du thriller de science-fiction en mars plus tôt cette année.