Anurag Kashyap S’OUVRE sur le refus d’une collaboration avec Sushant Singh Rajput trois semaines avant sa disparition ; dit qu’il a des « affres de la culpabilité »

Sushant Singh Rajput était l’un des acteurs les plus talentueux de Bollywood. Malheureusement, il est décédé en 2020. Le jeune acteur aurait été retrouvé pendu dans son appartement à Bandra. Sa disparition soudaine a été un choc pour beaucoup. Dans une récente interview, le réalisateur de Gangs of Wasseypur Anurag Kashyap a parlé d’un incident impliquant Sushant Singh Rajput. Le cinéaste a mentionné qu’il avait des pointes de culpabilité parce qu’il avait refusé de parler à l’acteur lorsqu’il avait tenté de le joindre quelques semaines avant sa disparition.

Anurag Kashyap est franc sur son tiff avec Abhay Deol et Sushant Singh Rajput

Dans une interview avec Showsha, Anurag Kashyap a parlé de cet incident et a mentionné que quelqu’un au nom de Sushant Singh Rajput avait tenté de le contacter trois semaines avant la mort de l’acteur. Cependant, il a refusé de parler à l’acteur a déclaré que dans le passé, Sushant Singh Rajput l’avait fantôme pour de grands films. Anurag Kashyap a révélé tout cela en parlant d’Abhay Deol. Le cinéaste avait parlé d’Abhay Deol dans le passé et n’avait pas beaucoup de bonnes choses à dire sur lui. Ils ont travaillé ensemble sur Dev D. Ainsi, dans une interview avec Showsha, Anurag Kashyap a révélé qu’après l’incident de Sushant Singh Rajput, il avait essayé de tendre la main à Abhay Deol et de lui présenter ses excuses car quelqu’un lui avait dit qu’il était en colère contre lui.

Anurag Kashyap a été cité disant qu’il s’est rendu compte qu’il n’a pas besoin de tout dire. Il a ajouté : “Par exemple, toute cette dispute entre moi et Abhay. Quelqu’un faisait un article sur la raison pour laquelle un très bon acteur comme Abhay n’est plus dans les films, et j’ai parlé de mes expériences, quelque chose qui s’est passé il y a 13 ans. Je n’avait pas besoin de le dire publiquement.”

Parlant de Sushant Singh Rajput, Anurag Kashyap a ajouté : “Et le jour où le malheureux incident de SSR s’est produit, je me sentais si mal. Trois semaines avant cela, quelqu’un essayait de tendre la main parce qu’il voulait parler, et j’étais comme, ‘ Non, il m’a fantôme, je ne veux pas parler”. Vous vous sentez coupable. Alors, j’ai essayé de tendre la main à Abhay et je lui ai présenté mes excuses, parce que quelqu’un m’avait dit qu’il était contrarié que je parle publiquement de lui.”

Anurag Kashyap a en outre mentionné qu’il était assez réactif et qu’il disait des choses par colère. Il a mentionné que la maladie lui avait fait réaliser beaucoup de choses.