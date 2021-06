Anurag Kashyap s’ouvre sur le petit ami de sa fille Aaliyah, les cadrans ivres et le sexe avant le mariage ! Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Anurag Kashyap, qui est salué comme un réalisateur progressiste, est un père tout aussi ouvert d’esprit. Le jour de la fête des pères, sa fille Aaliyah Kashyap lui a posé des questions gênantes ou plutôt inconfortables pour sa chaîne YouTube. Les questions ont été envoyées par ses fans et ses abonnés.

Au cours de l’interaction, Anurag a dévoilé des problèmes, notamment son point de vue sur le petit ami de sa fille, Shane Gregoire, avec qui Aaliyah sort depuis près d’un an maintenant, à propos de « coucher avec son petit ami » et aussi sur les cadrans ivres pour n’en nommer que quelques-uns.

Parlant du petit ami d’Aaliyah, il a dit : « J’aime Shane. J’aime ton choix d’amis et ton choix de garçons. Shane est très bon. Il est très spirituel, très calme, il a beaucoup de qualités que les hommes de 40 ans n’ont pas, pour être là dans des situations difficiles.

Lorsqu’on lui a demandé si Aaliyah s’était déjà saoulée, l’a appelé, ce à quoi l’acteur a ri et dit à plusieurs reprises. En développant davantage, il a dit que non seulement cela, elle l’avait également fait parler à ses amis, et ils ont récité ses dialogues de son film à succès Gangs of Wasseypur.

Partageant son point de vue sur les « soirées pyjama avec des petits amis », Anurag a déclaré : « Une fois que vous êtes adulte, vous prenez vos propres décisions dans la vie. Je n’ai même probablement pas mon mot à dire sur la question, à part l’inquiétude. »

Prenant le segment au niveau supérieur, Aaliyah lui a demandé comment réagirait-il s’il apprenait un jour qu’elle est enceinte.

Réagissant à cela, il a dit : « Je vais vous demander : ‘Êtes-vous sûr de vouloir ceci ?’ Et quoi que vous choisissiez de faire, je l’accepterai toujours, vous le savez.

Lorsque sa fille l’a interrogé sur son point de vue sur les relations sexuelles avant le mariage, il a déclaré : « C’est une question que nous avons posée dans les années 80. Je pense que maintenant nous devrions dépasser cette question. C’est une question que nous posions quand nous étions à l’université et que nous moralisions.

Élaborant plus loin, il a partagé: «Nous devons comprendre la sexualité et le sexe et notre propre corps humain. Nous devons d’abord comprendre cela avant de nous lancer dans l’action sous la pression des pairs. Tout ce qui est fait sous la pression des pairs n’est pas bon. Tout ce qui est fait pour avoir l’air cool n’est pas bon. Tout ce qui est fait pour appartenir à un certain groupe de personnes n’est pas bon. Faites-le parce que vous voulez faire quelque chose, parce que vous vous sentez prêt et que vous avez quelqu’un. Ça doit être spécial. »