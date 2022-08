Anurag Kashyap s’intéresse à l’échec de Jayeshbhai Jordaar, Samrat Prithviraj et Shamshera : “Aditya Chopra est assise dans une grotte et dicte les cinéastes”

La phase post-pandémique s’est avérée être un coup dur pour Yash Raj Films (YRF). Après avoir livré un blockbuster comme War, suivi d’un hit Mardaani 2, YRF n’a pas réussi à trouver le bon accord avec le public. Il a subi une série de flops tels que Sandeep Aur Pinky Faraar, Bunty Aur Babli 2, Jayeshbhai Jordaar, Samrat Prithviraj et maintenant Shamshera. Alors que YRF traverse certainement une mauvaise phase, Anurag Kashyap s’est penché sur les échecs en disant qu’Aditya Chopra est assis dans une grotte et dicte aux cinéastes comment faire des films.

Parlant des raisons de l’échec de l’industrie cinématographique hindi, Anurag, qui fait la promotion de son film Dobaaraa, a déclaré à Galatta Plus : “L’industrie est telle que les gens continueront d’arriver de tous les horizons. Ici, le cinéma est largement contrôlé par ceux les gens, et cela à la deuxième génération, qui a grandi dans des salles d’essai. Ils n’ont pas vécu la vie. Donc, ils font référence est basé sur le cinéma. Ce qui n’est pas à l’écran ne peut pas être du cinéma pour eux. Le plus gros problème avec YRF est l’effet de salle d’essai. Vous prenez une histoire et vous voulez en faire un Pirates des Caraïbes et cela devient Thugs of Hindostan. Vous prenez une histoire et vous voulez en faire un Mad Max : Fury Road et cela devient Shamshera. Au moment où vous vous dirigez dans cette direction, vous vous trompez, surtout à l’heure actuelle. Un Shamshera aurait vraiment fonctionné il y a deux ou trois ans.

Parlant de l’échec consécutif de YRF, Anurag a ajouté : “Vous avez une personne assise dans une grotte, qui ne connaît pas le monde extérieur, qui dicte à chacun comment chacun devrait faire ses films et lui dit quoi faire. Évidemment, vous creusez votre propre tombe. Vous devez responsabiliser les gens, vous ne pouvez pas dicter les conditions. Ce temps est révolu maintenant. Si Aditya Chopra a embauché un groupe de personnes, il doit les responsabiliser et non les dicter, ne pas contrôler le casting, pas tout contrôler. Asseyez-vous dans votre bureau, embauchez de bonnes personnes si vous leur faites confiance, et laissez-les faire leur film. C’est l’erreur qu’il commet. Il ne les laisse pas (faire).”

Il y a quelques jours, Anurag avait déclaré que les films hindis ne sont pas enracinés car les cinéastes tentent d’impressionner en sortant de leur genre, ce qui ne résonne pas auprès du grand public. Cependant, il a déclaré que si les cinéastes grand public réalisaient leur genre de films tels que Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et Bhool Bhulaiyaa 2 d’Anees Bazmee, ils fonctionneraient.