Anurag Kashyap s’extasie sur le nouveau film de Karan Johar Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani; partage le point culminant du film Ranveer Singh, Alia Bhatt

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani gagne des cœurs partout. Karan Johar dirigé de nouvelles stars de cinéma Alia Bhat comme Rani et Ranveer Singh comme Rocky avec Jaya Bachchan, Shabana Azmi, Dharmendra et plus encore dans des rôles clés. Le jour de l’ouverture de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani a vu des affaires décentes et elles se développent. De nombreuses célébrités ont déjà fait l’éloge du film et maintenant, Anurag Kashyap a également rejoint la liste. Il a écrit une longue note exprimant ses réflexions sur le nouveau film.

Anurag Kashyap salue Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Le cinéaste Anurag Kashyap a utilisé sa poignée Instagram et a partagé une affiche de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec un long message d’appréciation. Il a appelé le film Ranveer Singh et Alia Bhatt, le meilleur de Karan Johar, jusqu’à présent. Le cinéaste a fait l’éloge de Karan en disant qu’il n’avait pas quitté son monde et qu’il n’avait pas non plus retenu de coups de poing. Il partage qu’il a regardé Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani deux fois et il a également demandé aux gens de le revoir. Anurag a fait l’éloge de l’écriture et des performances de Ranveer et Alia, affirmant qu’ils étaient tous les deux en pleine forme et a loué leur chimie en la qualifiant de pétillante. Son message devient viral dans l’actualité du divertissement.

Anurag Kashyap partage un examen détaillé de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Avec Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Anurag Kashyap a apprécié les dialogues du film grand public hindi après une longue période. Il a félicité les écrivains, Ishita Moitra et Gogo Roy pour la même chose. Cependant, ses parties préférées étaient «l’histoire d’amour non partagée» entre Dharmendra et Shabana Azmi et la «méchante patriarcale» de Jaya Bachchan. Il a félicité Tota Roy Choudhary et Churni Ganguly pour leurs performances des parents de Rani et aussi Aamir Bashir qui a joué le père de Ranveer dans le film. Anurag ne connaissait pas les noms de la mère et de la sœur de Ranveer et il s’en est excusé. Kshitee Jog et Anjali Anand ont joué la mère et la sœur de Ranveer dans le film.

Faits saillants de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani par Anurag Kashyap

Anurag a adoré la chanson Dola Re Dola de Tota Roy Choudhary et Ranveer Singh et le monologue de la culture d’annulation de Ranveer et même l’explosion d’Alia après Dhindora Baje Re. « Je me suis bien amusé, j’ai ri et pleuré et croyez-le ou non… je l’ai vu deux fois… le film hindi grand public qui me manquait depuis si longtemps », écrit-il plus loin.

Découvrez le post d’Anurag Kashyap sur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani ici:

Pendant ce temps, Anurag se prépare pour Kenndy avec Sunny Leone et Rahul Bhat.