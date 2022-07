Anurag Kashyap révèle pourquoi les films hindis échouent au box-office ; “Les gens qui parlent anglais font des films en hindi”

Le cinéaste Anurag Kashyap est de retour pour faire ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire faire son genre de cinéma. Son prochain réalisateur Dobaaraa, dans lequel il a retrouvé Taapsee Pannu, ouvrira bientôt le Festival du film indien de Melbourne 2022. Lors du lancement de la bande-annonce de Dobaaraa, Anurag a expliqué pourquoi les films hindis échouent au box-office les uns après les autres alors que certains Les films du Sud ont connu un immense succès.

Citant l’une des raisons de l’industrie cinématographique hindi en difficulté, Anurag a déclaré que les films hindis de nos jours ne sont pas enracinés car les cinéastes tentent d’impressionner en sortant de leur genre, ce qui ne résonne pas auprès du grand public.

Il a ajouté que les films tamouls, télougous et malayalam sont enracinés dans leur culture quand on les voit, qu’il s’agisse de culture grand public ou non. Mais ce n’est pas le cas avec les films hindi. Il a dit que l’industrie cinématographique hindi a maintenant des cinéastes qui ne parlent même pas hindi et cela se reflète dans leurs films. “Les gens qui parlent anglais font des films en hindi”, a-t-il déclaré.

Cependant, Anurag est certain que lorsque les cinéastes traditionnels feront leur genre de films, ils fonctionneront sûrement. Il a cité un exemple de Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et Bhool Bhulaiyaa 2 d’Anees Bazmee qui sont les deux seuls films qui sont devenus un succès après la pandémie. “D’autres cinéastes essaient de faire ces films qu’ils ne font pas habituellement, ils essaient d’impressionner, de changer de genre. Dès que nous nous enracinerons, nos films fonctionneront”, a-t-il ajouté.

Dobaaraa sera le film de la soirée d’ouverture de l’IFFM 2022, pour lequel Anurag Kashyap et Taapsee Pannu se rendront à Melbourne. Le film, un remake en hindi du film espagnol Mirage de 2018, suit l’histoire d’une femme (interprétée par Taapsee). Il montre comment son personnage a l’opportunité de sauver la vie d’un garçon de 12 ans qui a été témoin d’un décès lors d’un orage qui s’est produit il y a 25 ans, en se connectant via le téléviseur lors d’une tempête similaire dans le présent.