Anurag Kashyap révèle la raison CHOQUANTE pour laquelle Ranveer Singh a été remplacé par Ranbir Kapoor à Bombay Velvet

Dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, Ranveer Singh a révélé comment il avait été rejeté à Bombay Velvet car sa valeur marchande n’était pas en hausse et il ne pouvait pas générer d’argent par rapport à Ranbir Kapoor. Et maintenant, Anurag Kashyap, qui était le réalisateur du film, a expliqué que Ranveer n’était pas accepté par les gens de l’industrie à cette époque et comment il travaillait avec les mêmes personnes. Appelant l’industrie bizarre, Anurag a dit à Pinkvilla comment après très longtemps, Ranveer a révélé qu’on lui avait offert le film et qu’il avait été exclu du projet car il ne serait pas en mesure de générer suffisamment d’argent, “Fait intéressant, il fait des films avec le même des gens de l’industrie. Donc ce n’est pas comme ça. Cette industrie est un endroit bizarre.”

Lorsque Ranveer a révélé avoir été remplacé par Ranbir Kapoor à Bombay Velvet, Karan Johar a reçu un contrecoup pour népotisme et promotion des enfants vedettes dans l’industrie. Mais quoi qu’il arrive, le talent fait son chemin et l’exemple classique est Ranveer et Deepika Padukone. Dans l’émission, on a demandé à Ranveer et Alia Bhatt s’ils avaient déjà été rejetés pour un rôle, ce à quoi l’actrice de Gangubai Kathiawadi a déclaré qu’elle n’avait jamais été rejetée, et Ranveer a dit tout son cœur et a déclaré: “Je n’ai pas été rejeté, K ( Karan Johar). J’ai été abandonné sans ménagement parce qu’à l’époque je ne pouvais pas justifier le budget. Mon nombre d’étoiles n’était pas élevé. Mais les choses ont changé.”

Ranveer est actuellement l’un des acteurs les plus titrés et sa valeur marchande est égale à celle d’un enfant vedette comme Ranbir Kapoor, il l’a fait tout seul. Ranveer sera ensuite vu dans Cirkus de Rohit Shetty qui devrait sortir à Noël cette année. L’acteur a également aligné Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani qui met en vedette Alia dans le rôle principal féminin et est réalisé par Karan Johar.