Anurag Kashyap RÉPOND au tweet de Vivek Agnihotri sur sa déclaration à propos de Kantara et Pushpa détruisant Bollywood

Anurag Kashyap est l’un des cinéastes les plus célèbres, connu pour ses histoires et ses sujets uniques. Il s’est récemment ouvert sur le succès massif de South Indian Films et les mauvaises performances des films de Bollywood. Le cinéaste a mentionné comment Kantara et Pushpa ont été acclamés dans le monde entier et comment RRR est devenu ce qu’il est devenu alors que Bollywood a du mal à obtenir de bons résultats au box-office. Les dossiers du Cachemire directeur Vivek Agnihotri avait réagi à un tweet dans lequel Anurag était cité disant que des films comme Pushpa et Kantara avaient détruit Bollywood. Et maintenant, Anurag a réagi au tweet.

Anurag Kashyap RÉAGIT au tweet de Vivek Agnihotri

La citation et l’interview d’Anurag Kashyap deviennent virales dans Entertainment News. Vivek Agnihotri est tombé sur un article qui déclarait Anuraj Kashyap disant que “des films comme Kantara et Pushpa détruisent l’industrie”. Vivek a partagé la photo du titre et il a tweeté en disant : “Je suis totalement totalement en désaccord avec le point de vue du seul et unique Milord de Bollywood.” Il semble que Vivek Agnihotri n’était pas au courant du contexte de la même chose. De nombreux internautes lui ont répondu que Kashyap avait été mal cité.

Et maintenant, Anurag Kashyap lui-même a réagi au tweet de Vivek Agnihotri. Il a dit que ce n’était pas la faute du cinéaste puisque les recherches sur son film et ses recherches sur son tweet et sa citation sont, semble-t-il, en train de se moquer. “Aapka aur aapki media ka bhi même haal hai. Koi nahin la prochaine fois thoda recherche sérieuse kar lena”, a-t-il déclaré, ce qui, une fois traduit, indique qu’il peut essayer de rechercher un peu plus la prochaine fois. Découvrez la réaction d’Anurag Kashyap au tweet de Vivek Agnihotri ici :

Pour ceux qui ne sont pas au courant, Anurag Kashyap claquait la culture de remake de Bollywood tout en donnant des exemples de Kantara et Pushpa qui sont profondément enracinés dans la culture. Il a même parlé de l’essor de l’industrie sud-coréenne du divertissement en raison de leurs histoires basées sur leurs racines. Il a énuméré le succès de BTS, Squid Games et plus par exemple tout en ajoutant que les gens s’intéressent à la culture.