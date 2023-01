Anurag Kashyap réagit à l'avertissement du Premier ministre Narendra Modi contre les "remarques inutiles" sur les films : "Lorsque vous renforcez la haine..."

Mercredi, le Premier ministre Narendra Modi a souligné une série de choses à faire et à ne pas faire pour les chefs de son parti. Dans son message, le Premier ministre Modi a mis en garde les membres de son parti et leur a demandé de s’abstenir de faire des “commentaires inutiles” sur des sujets non pertinents comme les films. Modi a lancé un appel fort contre la culture du boycott. Bien que le message de PM ait suscité des commentaires positifs, le cinéaste Anurag Kashyap en a pris un coup.

Anurag a récemment assisté au lancement de la bande-annonce de son prochain film Presque Pyaar avec DJ Mohabbat. Lors de la conférence de presse, Anurag a été invité à commenter le soutien du Premier ministre à la fraternité. Sans trop y penser, Anurag dit : “Woh agar 4 saal phele keh dete toh wakiye fark padta. Abhi toh mujhe nahi lagta ki koi… apne logo ko koi kabu kar paata hai. Cheezein haath se bahar se nikli hui hai. Abhi aisa nahi hai ki koi kisi ki sunega (Si cette action avait été entreprise il y a quatre ans, elle aurait eu un impact. Maintenant, les choses sont hors de contrôle. Personne ne l’écoutera maintenant).” Il a poursuivi: “Jab aap préjugé ko empower karte ho silence se, jab aap hate ko empower karte hai silence se… aur woh ab itni zyada empower ho chuki hai, takatwar ban chuki hai. Woh mob bahar nikla chuka hai. (Quand vous renforcez les préjugés et la haine, la foule est encouragée, et maintenant elle est devenue puissante). »

Dans la vague de #BoycottBollywood, même le dernier film d’Anurag, Taapsee Paanu, Do-baara, a été touché. Plus tôt en août, Anurag a même partagé son point de vue sur la culture du boycott. Parlant des tendances de boycott sur les réseaux sociaux, Anurag Kashyap a déclaré à Pinkvilla : “J’y suis habitué. Cela affecte ceux dont les films font plus de Rs. 100 crore. Mes films n’ont même pas dépassé Rs. 32 crore. Pour moi, ce n’est rien nouveau. J’ai été boycotté depuis le début de Twitter. Posez-moi des questions qui me touchent. Presque Pyaar avec DJ Mohabbat sortira en salles le 3 février 2023.