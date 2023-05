Anurag Kashyap est actuellement au Festival de Cannes, où son prochain film Kennedy sera projeté cette semaine. Cependant, le cinéaste a plus de raisons de célébrer que cela. Dimanche, sa fille Aaliyah Kashyap a annoncé qu’elle était fiancée à son partenaire de longue date Shane Gregoire. Et comme un père typique, Anurag compte déjà les dépenses pour le mariage, même si ce n’est qu’en plaisantant.

Dimanche, Anurag a partagé une photo de lui depuis Cannes où il peut être vu occupé dans son téléphone pendant que le producteur de films Ranjan Singh le regarde. Anurag a écrit à côté, « @cinemakasam est énervé en disant, » yahan pour téléphoner chhod do !! » . Ignorant que je suis en train de calculer le nombre de remakes que je devrai faire pour organiser une soirée de mariage, car ma très chère @aaliyahkashyap et son mec, mon adorable @shanegregoire nous ont lancé un boulet total au milieu de notre parcours @festivaldecannes de #Kennedy en annonçant leurs fiançailles. De nombreux amis, collègues et fans d’Anurag ont apprécié la remarque ironique du cinéaste.





Plus tôt samedi, Aaliyah s’était rendue sur son Instagram en partageant une photo où elle affichait sa bague de fiançailles en diamant. Sur une autre photo, elle a embrassé Shane. « Soooooo C’EST ARRIVÉ !!!!! à mon meilleur ami, mon partenaire, mon âme sœur et maintenant mon FIANÇÉ », a-t-elle écrit en légende.

S’adressant à Shane, Aaliyah a écrit: « Tu es l’amour de ma vie. merci de m’avoir montré à quoi ressemble l’amour réel et inconditionnel. Te dire oui a été la chose la plus facile que j’ai jamais faite et j’ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi, mon amour. Je t’aime pour toujours et toujours Fiancé (je n’arrive toujours pas à croire que je peux t’appeler comme ça).

Le film Kennedy d’Anurag, qui le voit revenir à Cannes après une décennie, met en vedette Rahul Bhatt et Sunny Leone et est décrit comme un thriller sombre et granuleux.