Anurag Kashyap partage une photo avec ses ex-femmes Kalki Koechlin, Aarti Bajaj, les appelle ses “deux piliers”

Anurag Kashyap a mis en ligne une photo de la projection de son prochain film Dobaaraa mardi. Ses ex-femmes Aarti Bajaj et Kalki Koechlin étaient visibles sur la photo. La fille d’Anurag et d’Aarti, Aaliyah Kashyap, a également réagi à l’image.

Anurag a sous-titré la photo comme “mes deux piliers”.





Aliyah a qualifié la photo d'”emblématique”.

Avant de se marier en 2003, Aarti et Anurag, qui travaille comme monteur de films, se fréquentaient depuis environ neuf ans. En 2009, ils se séparent. En 2001, ils ont accueilli Aaliyah. Récemment, le vlog d’Aaliyah a présenté Aarti et Anurag ensemble alors qu’ils sortaient pour un brunch dominical.

Dans le film DevD d’Anurag en 2009, Kalki a fait ses débuts à Bollywood. Elle a également collaboré avec lui sur That Girl In Yellow Boots. Ils se sont mariés en 2011, mais après avoir révélé leur séparation en 2013, ils ont divorcé en 2015. Ils s’entendent toujours bien et ont collaboré à la deuxième saison de Sacred Games sur Netflix. Depuis quelques années, Kalki sort avec son petit ami israélien Guy Hershberg. En février 2020, ils ont accueilli leur fille Sappho.

De nombreuses personnalités, dont Kubbra Sait, Rakul Preet Singh, Jacky Bhagnani, Alaya F, Anushka Ranjan, Akansha Ranjan, Karishma Sharma, Shama Sikander et d’autres, ont assisté à la projection de Dobaaraa à Mumbai.

Le film, qui sera réalisé par Anurag et produit par Ekta Kapoor, devrait sortir en salles le 19 août 2022. Après le succès de 2018 Manmarziyaan et le drame biographique Saand Ki Aankh (2019), sur lequel il a agi en tant que producteur, c’est la troisième collaboration d’Anurag et Taapsee Pannu.