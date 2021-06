Le dernier message du cinéaste de Bollywood Anurag Kashyap sur les réseaux sociaux est le rappel le plus mignon de la façon dont tous les pères réagissent lorsque leur enfant grandit pour devenir autonome et réussir. Anurag a pris son compte Instagram et a partagé une vidéo franche, mettant en vedette sa fille Aaliyah, qui avait été abattu dans un restaurant de Mumbai où le duo est allé prendre une bouchée.

L’enregistrement vidéo a commencé avec Kashyap en train de filmer Aaliyah alors qu’elle s’apprêtait à payer la facture de leur repas au restaurant. Le réalisateur a enregistré le tout et l’a posté sur son compte.

Lorsqu’elle remarque qu’une vidéo a été filmée par son père, elle dit avec un sourire et les mains jointes : « OK Papa, tu es gênant !

Dans la légende, Anurag a écrit: « Alors ma fille @aaliyahkashyap m’a emmené déjeuner après une longue matinée et l’a payé avec ses propres revenus @youtube ..c’est une première donc ça vaut la peine de garder un dossier. »

La vidéo a été recueillie avec respect et quelques commentaires amusants. Un utilisateur a commenté : « Un tel moment de fierté », « Ouais le jour de la fierté de chaque papa ! », « Meilleur moment pour une fille », un autre utilisateur a fait un commentaire hilarant : « Monsieur même quand Je veux gâter mes parents comme ça, me feriez-vous les honneurs en me mettant en vedette comme votre prochain héros ?! »

Aaliyah, tout comme son père, est également talentueuse et dirige une chaîne YouTube sur le style de vie, la mode et la beauté. Elle compte 68,3 000 abonnés et partage fréquemment du contenu avec ses abonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas, Aaliyah est la fille du cinéaste Anurag avec son ex-femme, la monteuse de films Aarti Bajaj.