Le cinéaste Anurag Kashyap est un habitué du Festival de Cannes car plusieurs de ses films y ont été projetés, le dernier en date étant Kennedy, qui a été sélectionné pour la section Midnight Screening du festival cette année. Le cinéaste profite de son passage au festival pour se remémorer les temps anciens avec son ami cinéaste Vikramaditya Motwane, également présent à Cannes.

Dans une vidéo, partagée par Ranjan Singh, on peut voir le producteur de Kennedy, Anurag et Vikram se livrer à une plaisanterie amusante alors qu’Anurag demande au réalisateur d’Udaan si les boissons seront sur lui. Dans la vidéo, on peut voir Anurag en train de dire: « 2010 mein Udaan aayi thi tabhi ye bechara bahut gareeb tha. Aaj Kennedy hai to main bahut gareeb hoon, isne to fir bhi Jubilee bana kar paise kama liye hain (Retour en 2010 lorsque son film Udaan a fait sa première à Cannes, il était très pauvre, maintenant c’est mon film Kennedy à Cannes et je suis devenu pauvre. Vikram a gagné beaucoup d’argent grâce à son émission en streaming Jubilee) ». Il se tourne alors vers Vikram et lui demande : « Kal daaru pilaayega (que dit, boit sur toi demain) ? »





Vikram dit ensuite à Kashyap dans la vidéo: « 2010 mein na, upar wahan mera naam tha, Ridley Scott ke saath (Mon nom a été écrit là-haut avec Ridley Scott en 2010). » Vikram faisait référence à Ridley Scott pour son film Robin Hood, qui a ouvert le Festival de Cannes 2010, la même année où Udaan a été projeté au festival. Réagissant à leurs plaisanteries amusantes, les fans les ont appelés « le meilleur jodi de Bollywood ». L’un d’eux a écrit: « Votre amitié est si amusante et pure. » Un autre a commenté : « Cela montre pourquoi vos collaborations sont si amusantes à regarder. Vous avez une super ambiance.

Pendant ce temps, Kennedy de Kashyap, qui met en vedette Sunny Leone, Rahul Bhat et Abhilash Thapliyal, a fait sa première au festival et ses billets se sont vendus en quelques minutes. L’équipe du film a posté quelques images du tapis rouge lors de sa première mondiale mercredi soir.

Kennedy est un film noir et marque le retour de Kashyap dans le genre après ses expériences avec les genres du drame sportif, de la romance et du thriller de science-fiction. Son dernier film néo-noir était le Nawazuddin Siddiqui et Vicky Kaushal avec Raman Raghav 2.0, sorti en 2016.