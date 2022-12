Anurag Kashyap contre le train en marche pan-indien ? Sent Bollywood se diriger vers le désastre alors qu’il imite les projets du Sud

Anurag Kashyap a été l’un des cinéastes au franc-parler de l’industrie. Le réalisateur de Gangs of Wasseypur a une fois de plus donné son option et peu peuvent être d’accord avec lui à chaque fois. Le cinéaste a récemment expliqué comment l’émulation du sud à Bollywood avait acheté sa chute. Il y a eu un débat Bollywood contre Sud depuis un certain temps maintenant. Les acteurs du Sud reçoivent désormais leur dû qui était auparavant considéré comme une blague. De Yash affirmant que leurs films étaient pris pour une blague à Rana Daggubati disant qu’il y a cinq ans personne ne les prenait au sérieux. Mais maintenant, les choses ont radicalement changé et tout le monde veut travailler dans l’industrie du sud grâce au SS Rajamouli.

SS Rajamouli a commencé sa collaboration avec Karan Johar et est entré à Bollywood avec Baahubali et lentement de nombreux cinéastes sont intervenus. Et aujourd’hui, quand vous parlez du box-office, ils gouvernent et comment. Alors qu’Anurag n’est pas satisfait de ce mouvement pan-indien et il pense que cela apporte un désastre à Bollywood.

Lors d’une table ronde organisée par Galatta Plus, le cinéaste de Choked aurait déclaré : “Avec la pan-Inde, ce qui se passe en ce moment, c’est que tout le monde essaie de faire un film pan-indien. Le succès sera de 5 à 10 %. Des films comme Kantara et Pushpa te donne le courage de sortir et de raconter tes histoires.”

Anurag a en outre parlé du film de Yash, KGF Chapter I et II, qui a créé l’histoire au box-office, “Mais KGF 2, quel que soit le succès, lorsque vous essayez d’imiter cela et de mettre en place un projet, c’est à ce moment-là que vous commencez à vous diriger vers le désastre. C’est le train dans lequel Bollywood s’est détruit. Vous devez trouver des films qui vous donnent du courage”. Êtes-vous d’accord avec lui? Anurag était l’un des réalisateurs les plus désirables de Bollywood, mais lui aussi s’est attiré les attentes énormes des gens depuis Gangs of Wasseypur.