Anurag Kashyap appelle Rohit Shetty le cinéaste grand public le plus honnête ; dit que les autres ne font que copier ce qui fonctionne

Le cinéaste Anurag Kashyap ne mâche jamais ses mots lorsqu’il s’agit de faire des déclarations honnêtes. Il a le courage d’appeler un chat un chat. Alors que le cinéaste a expliqué pourquoi Bollywood échoue alors que les films du sud frappent de l’argent au box-office, il a maintenant qualifié Rohit Shetty de cinéaste grand public le plus honnête qui maîtrise son genre.

Parlant de la façon dont le cinéma grand public traverse une mauvaise phase, Anurag a félicité Rohit Shetty pour avoir apporté sa propre originalité à l’assiette et créé son propre type de cinéma qui se connecte bien avec le public.

“Je trouve les films grand public d’aujourd’hui très mauvais, en termes de qualité. Je pense que quelque part, la seule personne que vous voyez est sa propre personne et l’honnêteté est en fait chez Rohit Shetty, c’est pourquoi vous l’appréciez. Parce que les autres autres dans le grand public ne sont que essayant de copier ce qui fonctionne, ils essaient d’être quelqu’un d’autre”, a déclaré Anurag cité par Galatta Plus.

Le cinéaste a en outre félicité Rohit en disant que le réalisateur avait réalisé qu’il était doué pour l’action et s’était concentré sur l’amélioration de son métier. Il a ajouté qu’il discuterait avec Rohit de sa sensibilité, de sa politique et d’autres choses, mais il est aussi courant que le cinéma hindi peut l’être. Il a dit que le dernier était David Dhawan et l’a qualifié d’auteur, ajoutant que Dhawan et Govinda formaient une équipe remarquable.

Il y a quelques mois, Anurag avait ciblé Aditya Chopra en parlant de la raison de l’échec consécutif de YRF. Il a allégué qu’Aditya essaie de dicter les cinéastes travaillant pour lui et lui a conseillé de ne pas tout contrôler, d’embaucher de bonnes personnes et de les laisser faire leur film.