Anurag Kashyap-Aaliyah parle de relations sexuelles avant le mariage et de grossesses non désirées dans une nouvelle vidéo, l’ancienne dit qu’elle « acceptera ses choix »

La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, dirige une chaîne YouTube avec un public d’environ 63 000 abonnés. Elle poursuit ses études aux États-Unis. Aaliyah est actuellement à Mumbai avec son petit ami Shane Gregoire pour passer du temps avec sa famille. Profitant de sa visite à la maison, Aaliyah a réalisé une vidéo sur les relations sexuelles avant le mariage, la pression des pairs, les grossesses et bien plus encore avec son père.

Lorsqu’on lui a demandé si Aaliyah se retrouvait avec une grossesse non planifiée, la réponse de Sr Kashyap était la suivante : « Êtes-vous sûr de vouloir cela ? Et quoi que vous choisissiez de faire, je l’accepterai toujours, vous le savez. » Il a dit qu’il accepterait ses choix dans la vie mais lui dirait qu’il y a un prix à payer pour chaque décision.

Aaliyah lui a également demandé son opinion sur les relations sexuelles avant le mariage, ce à quoi Anurag a répondu: « Non, nous devons comprendre la sexualité et le sexe et notre propre corps humain. Nous devons d’abord comprendre cela avant de nous lancer dans des activités sous la pression de nos pairs. N’importe quoi. fait sous la pression des pairs n’est pas bon. Tout ce qui est fait pour avoir l’air cool n’est pas bon. Tout ce qui est fait pour appartenir à un certain groupe de personnes n’est pas bon. Faites-le parce que vous voulez faire quelque chose parce que vous vous sentez prêt et que vous avez quelqu’un. doit être spécial. »

Plus qu’Aaliyah elle-même, ses fans voulaient savoir ce que son père pensait de son petit ami Shane. Il a dit que Shane est une personne spirituelle et calme, avec des qualités que même les hommes dans la quarantaine ne possèdent pas. Anurag a également mentionné qu’il était cool avec l’amitié d’Aaliyah avec ses amis masculins. Il a également souligné le fait que les parents de nos jours doivent comprendre que l’Inde a beaucoup changé. Il pense que l’ancienne génération est plus réprimée que la génération actuelle. Il a déclaré: « Nos enfants sont beaucoup plus expressifs et ils communiqueront, et je pense que nous devons arrêter de nous imposer à eux.