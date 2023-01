Anurag Kashyap a peur qu’Hollywood vole le réalisateur de RRR, SS Rajamouli, dit : “Il est parfait pour DC ou Marvel”

Le RRR de SS Rajamouli vole haut avec le succès et l’amour que le film continue de recevoir. Récemment, le film a été nominé aux 95e Oscars pour sa chanson Naatu Naatu. La piste animée a été présélectionnée parmi d’autres prétendants dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Après avoir remporté diverses distinctions dans l’ouest et surtout après la sélection de RRR aux Oscars, le réalisateur SS Rajamouli a été comblé d’appréciation à travers le monde. Les gens de la fraternité mondiale du cinéma ont continué à louer son travail et le plus récent à parler hautement du réalisateur est le cinéaste de Bollywood Anurag Kashyap.

Le directeur de Dobaara a reçu tous les éloges du SS Rajamouli et de la chanson RRR Naatu Naatu. Citant l’adulation que le réalisateur Telugu reçoit de l’Occident, Anurag craint qu’Hollywood ne le vole au cinéma indien. Ajoutant qu’il est un réalisateur parfait pour les films DC ou Marvel. En parlant de la célèbre chanson Naatu Naatu, le cinéaste pense que seul un réalisateur comme Rajamouli peut réussir.

Dans une nouvelle interview avec News18, Anurag Kashyap a expliqué comment tout le monde en Occident s’efforce de collaborer avec le directeur du RRR, SS Rajamouli. Cependant, les cinéastes pensent que ce serait un partenariat, ils finiront par voler le réalisateur. Il craint qu’un jour Hollywood n’emporte un joyau comme le SS Rajamouli du cinéma indien. Selon lui, les conversations sur les collaborations entre l’Inde et l’Occident durent depuis très longtemps, mais seul Rajamouli peut faire une énorme différence. Kashyap a ajouté qu’il était un réalisateur parfait pour un film DC ou Marvel.

Parlant de Naatu Naatu qui a été tourné en Ukraine pendant 12 jours consécutifs, Anurag a déclaré qu’il y a un réalisateur qui peut le faire, c’est Rajamouli avec “une vision, du courage et des nerfs d’acier”. En parlant de lui-même, s’il avait tourné, il aurait abandonné une séquence de chansons qui prendrait plusieurs jours.

Naatu Naatu a remporté le prix de la meilleure chanson originale aux Golden Globes 2023 et plus tard, il a remporté la meilleure chanson aux Critics Choice Awards, maintenant le morceau est nominé pour les Oscars 2023. MM Keeravani a composé la chanson Telugu et elle a été chantée par Kaala Bhairava et Rahul Sipligunj.