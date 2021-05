Anuradha Paudwal a CELA à dire sur les déclarations d’Amit Kumar sur les candidats

Après que le fils du légendaire chanteur Kishore Kumar, Amit Kumar, ait critiqué ‘Idole indienne 12Les juges et les candidats, l’hôte Aditya Narayan, ont demandé aux juges invités suivants leurs opinions honnêtes. Les dernières célébrités à rejoindre le panel des juges étaient Kumar Sanu, Anuradha Paudwal et Roop Kumar Rathod. Lors d’une récente interaction, Anuradha a été interrogé sur les performances des candidats et les déclarations d’Amit à leur sujet.

Paudwal a déclaré à Aaj Tak: « J’ai trouvé les candidats très talentueux et il n’y avait rien de controversé à ce sujet. Si les gens remettent en question leur talent (des candidats), je suis surpris. Je n’ai aucune idée de la controverse autour d’Amit ji mais quand j’y suis allé, les enfants ont très bien chanté. J’ai été surpris de voir leur performance. «

Pendant ce temps, le vainqueur de la première saison de ‘Idole indienne‘, A déclaré Abhijeet Sawant à ETimes, « Je veux également ajouter à propos de la récente controverse sur Kishore Kumar. Le public doit comprendre qu’il était un chanteur légendaire et qu’un nouveau venu ne peut égaler son talent. Nous ne pouvons pas comparer les nouveaux chanteurs avec lui et il ne devrait pas y avoir de comparaison. Ces enfants sont talentueux et ils font un travail fabuleux, mais ce n’est pas juste pour un débutant d’être un chanteur légendaire. «

Sawant a ajouté: « Ils viennent de commencer leur carrière. Il est injuste de faire de tels commentaires et de les ridiculiser. Et même si le chant va un peu ici et là, c’est bien parce que c’est du chant en direct et ce sont de nouveaux chanteurs. t pense que les gens devraient blâmer les nouveaux arrivants. «

Pour les non-initiés, Amit avait dit au portail: «J’ai fait ce qu’on m’a dit. On m’a dit sabko louange karna hai. on m’a dit jo jaisa bhi gaaye usko soulèvement karna hai (On m’a dit de féliciter tout le monde et d’élever tout le monde, peu importe comment ils chantaient) parce que c’est un hommage à Kishore da. J’ai pensé que ce serait un hommage à mon père. Mais une fois sur place, j’ai juste suivi ce qu’on m’avait demandé de faire. Je leur avais dit de me donner des portions du scénario à l’avance, mais rien de ce genre ne s’est produit. «