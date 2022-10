Anupamaa : Zain Imam va entrer dans l’émission de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna en tant qu’intérêt amoureux de Kinjal ? L’acteur rompt le silence

Il y a quelques jours, il a été rapporté que Zain Imam participerait à l’émission Anupamaa de Rupali Ganguly-Gaurav Khanna. Il a été dit qu’il serait considéré comme le nouvel amour de Kinjal alias Nidhi Shah. Eh bien, bien sûr, les reportages ont rendu les fans de Zain super excités. Actuellement, l’émission se concentre sur le mariage de Kinjal et Toshu. Ce dernier a trompé sa femme lorsqu’elle était enceinte, et Kinjal a décidé de divorcer. Donc, tout le monde s’attendait à ce que peut-être Zain entre dans la série pour jouer en face de Nidhi.

Cependant, voici une triste nouvelle pour tous les fans de Zain Imam. L’acteur n’entre pas dans le spectacle. Lors d’une conversation avec India Forums, il a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune de ces confirmations et communications avec la maison de production. Lui-même a été surpris quand il en a entendu parler.

Zain, qui a été vu pour la dernière fois à Fanaa, a en outre déclaré qu’il était devenu un fan d’émissions finies et qu’il ne pouvait plus vraiment s’engager dans un feuilleton quotidien maintenant. Il a ajouté: “À partir de maintenant, explorer différents médiums est ce qui me motive à m’y mettre et me permet de grandir en tant qu’acteur.”

Eh bien, les fans de Zain attendent avec impatience de savoir ce qu’il va faire ensuite. Avec Fanaa, l’acteur avait fait son grand retour à la télévision après une interruption de trois ans. Nous sommes sûrs que ses fans ne veulent tout simplement pas attendre longtemps pour le voir bientôt dans un projet.

Pendant ce temps, dans le récent épisode d’Anupamaa, nous avons vu que Toshu kidnappe sa propre fille, et Anu, Vanraj et Samar le recherchent. À la maison, Baa et Rakhi ont une énorme dispute alors que le premier blâme le second pour l’enlèvement de l’enfant. À la fin de l’épisode, nous voyons qu’Anupamaa trouve Toshu, et maintenant, il sera intéressant de voir ce qui se passera ensuite.