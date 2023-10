Anupamaa : Viraj Kapoor, alias Romil, explique comment la mort de Samar l’a affecté ; révèle pourquoi son personnage a disparu

Rupali Ganguly et Gaurav Khanna vedette Anupamaa a fait pleurer tout le monde avec ses récents épisodes. La série a vu la disparition de Samar et nous avons eu des scènes très émouvantes. Sagar Parekh et Rupali Ganguly a fait pleurer tout le monde avec les dernières scènes d’Anupamaa et Samar. C’était assez épuisant émotionnellement de regarder ces scènes. Il était également très difficile pour les acteurs de jouer les scènes. Rupali avait partagé la même chose dans son message sur Anupamaa et Samar. Plus tard, Alpana Buch, Muskan Bamne a également parlé de la difficulté sur les plateaux de tournage lorsque le mort vu était filmé.

Maintenant, un autre acteur de la série a partagé la même chose. Oui, nous parlons de Viraj Kapoor qui joue le rôle de Romil dans la série. Viraj alias Romil était absent des scènes lors de la mort de Samar. Cependant, il a révélé que l’histoire était très choquante pour lui. C’était aussi un rebondissement choquant montré dans Anupamaa selon l’actualité du divertissement.

Viraj Kapoor sur la disparition de Samar à Anupamaa

S’adressant à Telly Chakkar, Viraj Kapoor a déclaré que c’était une nouvelle choquante pour les fans et pour lui aussi. Il a dit que Sagar Parekh est comme son frère et qu’ils se sont déjà connus. Anupamaa aussi.

Il a partagé : « Quand j’ai appris cela, je me suis demandé pourquoi ? Mais de bonnes choses l’attendaient. Au début, nous nous sentions vraiment mal, mais l’industrie est telle que ces choses sont tout à fait normales. »

Il a également ajouté que Sagar lui manquait car cela ne faisait que quelques jours que la trace de la mort s’était produite. Viraj a partagé que Sagar continue de venir sur les plateaux entre les scènes de flashbacks, mais il leur manque toujours.

Viraj a également ajouté que lui et Nishi Saxena alias Dimpy continuent de parler de Sagar sur les plateaux. Viraj a en outre révélé pourquoi son personnage avait disparu de la série pendant tant de jours.

Viraj réagit à la disparition de son personnage lors de la séquence de mort de Samar

Il a dit qu’il n’était pas dans la série depuis quelques jours, mais que son personnage a beaucoup changé maintenant et que le scénario a changé. Il espère que l’histoire se concentrera bientôt également sur d’autres personnages et qu’il pourra faire plus de nuances de Romil.

Émissions de télévision interdites au Pakistan

« J’espère que de meilleures choses se produiront dans la série. Je veux que mon personnage se forme bien, que ce soit positif ou négatif », a ajouté Viraj.