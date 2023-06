Anupamaa Upcoming Twists : Les tours de Nakul n’affectent pas Anupamaa ; Dimpy et Samar évincés de la maison du Shah

Alerte spoiler à venir sur Anupamaa: Dans le dernier morceau d’Anupamaa, on voit Anupamaa (Rupali Ganguly) donner une oreille à Dimpy (Nishi Saxena) et Samar (Sagar Parek). Comme nous savons que Dimpy se comporte mal avec Leela (Alpana Buch) et elle part de la maison du Shah et encore une fois Anupamaa vient tout résoudre. Nous voyons Anupamaa donner tout son gyan à Dimpy mais elle n’a ressenti aucun regret et finalement Anupamaa a dit qu’ils pouvaient partir de la maison du Shah parce que Dimpy est la fille qui ne respecte jamais baa mais nous voyons que Dimpy commence à envoyer un message à quelqu’un. Attendons de voir à qui Dimpy enverra un message. Il est possible qu’elle envoie un message à Anuj car maintenant elle dépend totalement d’Anuj ou il est possible qu’elle envoie un message à Barkha pour savoir ce qu’elle peut faire car nous savons tous que Dimpy est devenu la marionnette de Barkha (Ashlesha Sawant). Quoi qu’elle dise, Dimpy fera exactement comme ça. Voyons ce qui va se passer et quel est l’avenir de la relation de Samar et Dimpy ?

Que fera Nakul pour empêcher Anupamaa d’aller en Amérique ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, nous voyons Malti Devi (Apara Mehta) organiser une compétition entre Nakul et Anupamaa, et Nakul décide de gagner de plein fouet. Il essaiera de blesser Anupamaa (Rupali Ganguly) en jetant du verre sur son côté, et nous voyons Anupamaa tomber à cause de ce verre, mais il est possible qu’Anupamaa se lève à nouveau et danse et soit fière de son Guru Maa parce que nous tous sachez qu’Anupamaa franchira de grands obstacles dans sa vie. Ce verre n’est rien devant elle. Eh bien, nous devons attendre pour voir la tournure maintenant. Que fera Nakul pour empêcher Anupamaa d’aller en Amérique ?

Twist à venir

La piste d’Anupamaa va être super intéressante à l’avenir. On le voit, Anupamaa n’a que 4 jours, et tant de questions se posent dans l’esprit des téléspectateurs : MaAn va-t-elle se réunir ou pas ? Malti Devi révélera-t-elle sa vérité devant Anuj ou non ? Maya deviendra-t-elle normale et décidera-t-elle de libérer Anuj (Gaurav Khanna) de sa responsabilité ? Nakul rencontrera-t-il Anuj et l’incitera-t-il à parler de Guru Maa ? Eh bien, il y a tellement de rebondissements sur le chemin du spectacle d’Anupamaa. Cette émission de télévision, Anupamaa, obtient un classement numéro un dans la liste TRP et les pistes à venir garantiront qu’elle reste au sommet.