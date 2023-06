Anupamaa Upcoming Twist : Kavya révèle sa grossesse à Vanraj ; Barkha incite à la danse Dimpy, Anu-Anuj et plus encore

Vicky Kaushal et Zara Hatke de Sara Ali Khan Zara Bachke a commencé sur une bonne note. Il semble que le film pourrait faire plus de Rs cinq crores le premier jour au box-office. Les fabricants ont gardé les prix abordables. Vicky Kaushal va maintenant commencer à travailler sur son deuxième film avec Laxman Utekar. Le film est le biopic du grand souverain Maratha Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Il semble que l’acteur ait commencé à travailler sur sa transformation corporelle. Il semble qu’il ait commencé à travailler dessus juste après avoir terminé le tournage de Sam Bahadur de Meghana Gulzar, le biopic du grand Sam Manekshaw.

Il semble que Vicky Kaushal passera un mois à Bangkok pour apprendre le combat à l’épée pour le film. Le film sera chargé d’action et d’émotion. Laxman Utekar, qui est lui-même un Maharashtrien, fait beaucoup de recherches pour s’assurer que c’est un film dont tout le monde est fier. Beaucoup de sentiments publics sont attachés au film. Bien sûr, les réalisateurs recherchent une bonne actrice pour jouer le rôle de sa femme Yesubai Bhonsale. Elle a été une figure clé de sa vie et de l’histoire de sa vie.

Maddock produit le film. À l’heure actuelle, ils se concentrent davantage sur Chaava et Stree 2. Chaava est le nom du film qui est le biopic de Chhatrapati Sambhaji Maharaj. La production prendra un certain temps. Certaines des actrices envisagées sont Rashmika Mandanna, Kriti Sanon et Sara Ali Khan. Les internautes ont des réactions variées au casting de ces dames. Une personne a commenté sur Reddit que ce serait sûrement Kriti Sanon car c’est Maddock Film.

Les gens sont plutôt sceptiques quant au casting de Kriti Sanon ou de Sara Ali Khan. Ils pensent qu’une actrice de l’industrie cinématographique marathi serait plus appropriée pour le rôle.

Les gens ont remarqué à quel point tous ses réalisateurs veulent répéter Vicky Kaushal dans leurs projets. Il a déjà fait deux films avec Meghana Gulzar et maintenant c’est Laxman Utekar. Eh bien, c’est un plaisir de le regarder à l’écran.