Anupamaa UPCOMING BIG Twist: Anuj et Vanraj se lancent dans un combat MAJEUR pour choti Anu; Anupama l’avertit de ne pas s’immiscer dans sa vie conjugale

Rupali Ganguly, Gaurav Khanna et Sudhanshu PandeyL’émission Anupamaa est l’une des émissions les mieux notées. Les fans sont amoureux du drame qui se déroule à Anupamaa. Cela a commencé comme une émission progressiste dans laquelle une femme a enfreint les normes sociétales et s’est dirigée vers l’autonomisation. Maintenant, le spectacle est tout au sujet de la vie conjugale d’Anu et Anuj Kapadia. Un nouveau membre est entré dans leur vie maintenant. Ils ont adopté une fille et l’ont nommée Anu. Mais ce petit va être la cause de plus de drame dans la vie de MaAn.

Anuj et Vanraj vont avoir un gros combat

Après avoir présenté le petit Anu aux Kapadias, dans l’épisode d’aujourd’hui, nous verrons Rupali Ganguly, Gaurav Khanna alias Anupamaa et Anuj emmener Anu rencontrer les Shahs. Même après le mariage, Anupamaa a toujours des liens avec les Shahs alors elle emmène Anu rencontrer sa famille. Ce sera Vanraj qui les accueillera à la porte. En ouvrant la porte, Vanraj commentera chhoti Anu et dira qu’il n’est pas nécessaire de la présenter au reste de la famille car ils se sont cachés de tout le monde. Anuj le lui rendra alors en disant qu’il n’a besoin d’aucun conseil d’un étranger. Vanraj dira alors qu’Anupamaa souffrira à cause de cette décision d’adopter un enfant. Anupamaa, bien sûr, avertira Vanraj à ce sujet et lui demandera de ne pas interférer dans sa vie conjugale.

Quelle sera la réaction de Baa face à chhoti Anu ?

Alors que Vanraj a réagi de manière si agressive à l’adoption d’Anuj et d’Anupamaa, nous nous demandons comment Baa réagira à la même chose. Elle est contre la relation entre Anuj et Anupamaa depuis le début et maintenant chhoti Anu a également marqué son entrée.